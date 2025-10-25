Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pintadas en la sede del PP.
Pintadas en la sede del PP. LP

Vandalizan la sede del PP valenciano con pintadas que simbolizan manos manchadas de sangre

El ataque lleva la firma de Arran, una organización de la izquierda independentista catalana

S. V.

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:10

La fachada de la sede del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, situada en el centro de la ciudad de Valencia, ha amanecido este sábado con pintadas que simulan manos manchas de sangre y la frase: «Tacats de sang fins al coll». El ataque vandálico lleva la firma de Arran, una organización de la izquierda independentista catalana.

El 25 de abril de este año, la sede del PP sufrió otro acto de vandalismo al ser cubierta de pintadas que calificaban a los populares de «asesinos» y a su líder autonómico, Carlos Mazón, como «criminal», acompañadas también de simbología radical relacionada con la izquierda independentista catalanista.

