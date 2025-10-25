Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat: lluvias y frío
Manifestación por el aniversario de la dana. P. Alcaraz
Directo

DIRECTO | Manifestación en recuerdo de las víctimas de la dana en el primer aniversario

Una nueva protesta recorre el centro de Valencia este sábado

Pablo Alcaraz
Laura Garcés

Pablo Alcaraz y Laura Garcés

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:55

Actualizado Hace 1 minuto

18:00

El dispositivo de seguridad de la Policía Nacional ha tomado posiciones nt la puerta de la iglesia de San Agustín.

17:51

DIRECTO | Manifestación en recuerdo de las víctimas de la dana en el primer aniversario

17:45

Hola, buenas tardes. Desde LAS PROVINCIAS les saludamos Pablo Alcaraz y Laura Garcés.

Vamos a seguir la manifestación en recuerdo de las vícrimas de la dana en el primer aniversario de la tragedia.

