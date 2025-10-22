Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles premia con el bote de 393.330,27 euros a un municipio popular por sus palacios
Ignacio González, durante la inauguración del 40º Congreso AECOC Gran Consumo. Ivan Arlandis

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este miércoles 22 de octubre de 2025

Redacción

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:31

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles, 22 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Fabricantes y distribuidores de toda España reclaman en el Roig Arena «responsabilidad política» y un cambio radical del mercado laboral

- Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»

- El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana

- Mazón pacta con el sector inmobiliario un decálogo de medidas para construir diez mil viviendas asequibles hasta 2027

- Ribó tampoco declarará ante el juez: se ha personado y ha pedido un aplazamiento

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  2. 2

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  3. 3 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  4. 4 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6

    «Tengo el Amazonas en plena calle Colón»
  7. 7 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  8. 8

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  9. 9 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  10. 10 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana