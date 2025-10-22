Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este miércoles 22 de octubre de 2025

Ignacio González, durante la inauguración del 40º Congreso AECOC Gran Consumo.

Redacción Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:31 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles, 22 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Fabricantes y distribuidores de toda España reclaman en el Roig Arena «responsabilidad política» y un cambio radical del mercado laboral

- Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»

- El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana

- Mazón pacta con el sector inmobiliario un decálogo de medidas para construir diez mil viviendas asequibles hasta 2027

- Ribó tampoco declarará ante el juez: se ha personado y ha pedido un aplazamiento

