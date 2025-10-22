Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ignacio González, durante la inauguración del 40º Congreso AECOC Gran Consumo. Iván Arllandis

El gran consumo reclama en el Roig Arena «responsabilidad política» y un cambio radical del mercado laboral

El presidente de la patronal nacional de fabricantes y distribuidores exige «altura de miras» para solventar problemas como el difícil acceso a la vivienda o la falta de mano de obra

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:52

Comenta

El sector nacional del gran consumo, compuesto por fabricante y empresas de distribución, ha presentado este miércoles en Valencia los principales retos a afrontar para ... seguir incrementando su peso en el peso del PIB nacional (actualmente representa en torno a un 25%) sin perder de vista su papel clave en el día a día de la economía familiar. Ignacio González, presidente de AECOC, ha destacado la necesidad de encontrar soluciones «de país» ante cuestiones que afectan a la sociedad civil y que, como consecuencia, lastran el crecimiento del propio sector.

