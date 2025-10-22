El gran consumo reclama en el Roig Arena «responsabilidad política» y un cambio radical del mercado laboral

El sector nacional del gran consumo, compuesto por fabricante y empresas de distribución, ha presentado este miércoles en Valencia los principales retos a afrontar para ... seguir incrementando su peso en el peso del PIB nacional (actualmente representa en torno a un 25%) sin perder de vista su papel clave en el día a día de la economía familiar. Ignacio González, presidente de AECOC, ha destacado la necesidad de encontrar soluciones «de país» ante cuestiones que afectan a la sociedad civil y que, como consecuencia, lastran el crecimiento del propio sector.

En esa línea, el máximo dirigente de la patronal, ha insistido en la idea que ya trasladó en su entrevista a LAS PROVINCIAS respecto una urgente reforma del mercado laboral para acabar con problemas reales como el absentismo, la falta de mano de obra o la baja productividad. «España necesita reformular su modelo laboral y trabajar de manera integral en varios ejes, como es el incremento de la población activa, no deshacerse del talento sénior y hacer un plan de inmigración organizada», ha indicado González.

No obstante, el representante de las empresas de la gran distribución también ha incidido en los factores externos que lastran el crecimiento del propio sector. Es decir, aquellos que afectan al cliente final y que reducen su gasto en consumo. En ese aspecto, el presidente de la patronal ha criticado la inestabilidad política que se vive en España «con un clima de confrontación que es francamente insoportable» y la falta de soluciones concretas ante las amenazas externas que perjudican al sector. «Vivimos un momento de máxima incertidumbre debido a los conflictos armados y al cambio de las normas del juego. De un modelo de éxito probado hemos pasado a un modelo que tiene mucho riesgo», ha indicado González.

Por tanto, una de las principales reclamaciones del sector de la distribución en su congreso de Valencia ha ido dirigidida a la clase política. «Necesitamos una clase política que anteponga la solución de los problemas reales de la ciudadanía a sus guerras partidistas. ¿Qué tiene que pasar para que se anteponga la solución de los problemas a las ideas de partido?», se ha cuestionado el presidente de AECOC.

De tal modo, Ignacio González ha exigido a la administración «legislar menos y legislar mejor» para facilitar sobre todo a las medianas empresas del sector su labor en el mercado. «Basta de criminalizar a los empresarios. El gran consumo escucha y quiere ser escuchado. Este país y esta sociedad merece una altura de miras que hoy vemos muy lejana», ha reprochado el dirigente respecto a los problemas directos con el entorno político.

Por lo que respecta a las cuestiones externas, la asociación de fabricantes y distribuidores también reclama la colaboración de la administración para dar con un «plan de país» que alivie la «complicada situación» que viven muchos hogares hoy en día. El presidente de Aecoc ha reconocido que la situación macroeconómica va bien, gracias al «fruto del trabajo de una sociedad civil que está comprometida», pero ha advertido de que «muchos hogares están viviendo momentos de dificultad».

Respecto a la situación financiera de los hogares, González ha señalado que no se está recuperando la renta bruta disponible al ritmo de la inflación que se ha sufrido, a lo que se suma una «muy fuerte» tasa de ahorro«, y el problema de la vivienda, que afecta sobre todo a los jóvenes.

El responsable de AECOC también ha puesto el foco en aspectos como el absentismo laboral, que ha considerado que es «una pesadilla» para las empresas del sector, así como la falta de mano de obra, que se multiplicará en los próximos años debido a la jubilación masiva de personal en activo: «La solución pasa por atraer más población activa, no deshacerse tan rápido del talento senior y realizar un plan de inmigración capacitada y ordenada».