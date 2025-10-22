Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Ribó tiene cita ante el juez: este viernes a las diez de la mañana
El exalcalde de Valencia JOan Ribó. EFE/K. F.

Ribó tiene cita ante el juez: este viernes a las diez de la mañana

El exalcalde de Valencia, imputado por el proyecto de la piscina de Alboraya, está llamado a declarar tras meses ilocalizable y no haber comparecido

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:46

El exalcalde de Valencia Joan Ribó está citado a declarar este viernes 24 de octubre a las diez de la mañana. Un nuevo intento ... para que el dirigente de Compromís comparezca ante el juzgado en calidad de imputado (ahora, investigado) para dar explicaciones sobre la construcción de la nueva piscina municipal de Alboraya en terrenos de la huerta de Valencia.

