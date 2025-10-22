Ribó tiene cita ante el juez: este viernes a las diez de la mañana

El exalcalde de Valencia Joan Ribó está citado a declarar este viernes 24 de octubre a las diez de la mañana. Un nuevo intento ... para que el dirigente de Compromís comparezca ante el juzgado en calidad de imputado (ahora, investigado) para dar explicaciones sobre la construcción de la nueva piscina municipal de Alboraya en terrenos de la huerta de Valencia.

Ribó tenía que haber declarado en el juzgado de Instrucción número 19 de Valencia el pasado 22 de julio pero no lo hizo al no poder ser notificado de la citación, un dato extraño para una persona que ha sido durante ocho años alcalde de la ciudad y que tiene domicilio en el cap i casal.

El caso versa, tras la denuncia de un particular, de la construcción presuntamente ilegal de una piscina en una zona protegida como huerta. Un proyecto en el que el promotor es el Ayuntamiento de Alboraya aunque está levantada en terrenos que pertenecen al término municipal de Valencia. Este es el embrollo legal y municipal que trata de desenmarañar el juzgado de instrucción número 19 de Valencia.

La construcción tuvo un coste de 1,2 millones para una piscina descubierta situada junto al campo de fútbol del Alboraya UD. «El Ayuntamiento de Alboraya ha construido una piscina en unos terrenos que se encuentran fuera de su término municipal y que, además, se encuentran protegidos», sostiene la denuncia que presentó el abogado Mateo Castellá. El Ayuntamiento, tras la petición de la Fiscalía, incluso señaló que la instalación deportiva se encuentra en un terreno «no urbanizable, agrícola y con calificación de protección como huerta».

El denunciante señaló a los dos Ayuntamientos por la supuesta ilegalidad. Al Consistorio de Alboraya «por construir un equipamiento deportivo en suelo ajeno, sin licencia que lo habilitara, habiendo invertido dinero público para ello, en una clara irregularidad administrativa y malversación». Y acusa al anterior equipo municipal de Valencia por «consentir una actuación en un suelo no urbanizable».

El alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, ya declaró en calidad de investigado, al igual que la primera teniente alcalde, Ana Bru. En este proceso están imputados además de estos dos cargos, la exconcejala socialista del Ayuntamiento de Valencia y actual eurodiputada, Sandra Gómez; además de los técnicos Silvia Requeni y Emilio Conejero.

El alcalde de Alboraya señaló el día de su declaración que pensaba que la construcción estaba dentro del término municipal de Alboraya, aunque el Consistorio paga IBI a Valencia desde 2018. El terreno es propiedad del municipio de l'Horta, pues lo compró en los años 80, aunque están dentro del termino municipal de Valencia, tal y como aparece en el catastro de la ciudad. Chavarría también reconoció no haber pedido licencia de obras ni de actividad al Ayuntamiento de Valencia. Incluso aceptó que se procedería a la demolición de la instalación deportiva si se declaraba la ilegalidad.

En julio, la razón dada para la incomparecencia de Ribó fue muy clara: «Nunca está en casa». Hasta en cinco ocasiones se intentó entregarle al exalcalde la citación. Hubo que dar un nuevo paso: «Habiendo resultado negativa la citación para la declaración en el día de hoy de Joan Ribó Canut, se señala nuevamente para tenga lugar la misma el próximo 24 de octubre a las 10 horas. Expídanse los despachos necesarios para su citación».

Ribó, tras denunciar LAS PROVINCIAS que estaba ilocalizable, subió un tuit a su cuenta de X para mostrar su sorpresa, aunque en el juzgado confirmaron que se había intentado localizarle en repetidas ocasiones. El exalcalde se excusó; «Llevo esperando meses que me notifiquen alguna cosa, solo conozco las informaciones que salen en prensa. Llevo más de treinta años viviendo en el mismo piso de Patraix, el Ayuntamiento sabe perfectamente dónde localizarme y cómo contactar conmigo. Y mientras espero me encuentro con estas noticias... (y enlazó la información de LAS PROVINCIAS)».

Este viernes Ribó tiene una nueva oportunidad de comparecer en el juzgado y, por fin, poder explicarse sobre la polémica que envuelve a la piscina de Alboraya.