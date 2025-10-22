El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varios trabajadores en la zona donde apareció el cadáver momificado. EP

Los investigadores de la Guardia Civil y el forense creen que las pruebas de ADN confirmarán la identificación de José Javier Vicent Fas

S. V.

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:55

Comenta

Unos trabajos de limpieza del cauce del río Turia a su paso por el término de Manises posibilitó el hallazgo del cadáver de una de las tres personas que permanecen desaparecidas tras la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024.

Aunque falta la confirmación oficial con el cotejo de las pruebas de ADN, todo parece indicar que el cuerpo momificado sería el de José Javier Vicent Fas, que en la tarde del 29 de octubre se encontraba con su hija, una joven de 30 años con síndrome de Down, en una casa de campo en Pedralba cuando fueron arrastrados por la riada.

Los investigadores de la Guardia Civil y el forense creen que las pruebas de ADN confirmarán la identificación de la victima, ya que el estado de descomposición del cuerpo y sus características físicas así lo indican, además del lugar en el que fue encontrado.

Los empleados de la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) dieron la voz de alarma sobre las cinco de la tarde del martes después de que lo desenterrara una de las máquinas excavadoras que remueve el terreno para limpia el cauce del Turia.

Tras ser arrastrado por la riada, el cuerpo quedó sepultado bajo tierra en una zona donde han aparecido los cadáveres de otras víctimas de la dana. Un juez de Quart de Poblet supervisó el levantamiento de los restos humanos.

