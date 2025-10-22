Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»

Juan Roig ha sido el encargado de dar comienzo al 40º Congresso Aecoc del Gran Consumo, que se celebra en el Roig Arena, con ... una conferencia ('El orgullo de ser empresario') en la que ha repasado el papel que desempeña la asociación nacional de fabricantes y distribuidores «más grande del mundo», pero también ha tenido un largo recuerdo para la dana que tuvo lugar el año pasado, en la que, según ha explicado el propio Roig «un millón de valencianos nos sentimos desamparados».

En esa línea, el empresario valenciano se ha remontado a la tarde del 29 de octubre de 2024 para recordar la tragedia que asoló buena parte de la provincia de Valencia, en la que fallecieron «229 personas, entre ellas cuatro amigos míos», ha indicado Roig, en recuerdo de Miguel Burdeos, Vicente Tarancón, José Luis Marín y Antonio Noblejas.

La dana del pasado año ha ocupado buena parte del discurso del dueño de Mercadona. De hecho, el empresario no ha querido entrar en polémicas y ha evitado culpabilizar a unos u otros por la gestión. Sin embargo, sí que ha asegurado que la dana fue «un fenómeno natural que no se supo decir» refiriéndose a que no se avisó a tiempo, antes de lamentar el abandono sufrido por el pueblo valenciano en los días posteriores a la tragedia: «Lo peor es que luego nos sentimos desamparados».

Asimismo, Roig ha asegurado que la dana fue «una desgracia muy grande» también fue un momento de inspiración para Roig al ver la movilización de la sociedad civil. «Lo peor es que luego nos sentimos desamparados. A mí me pilló en Canarias y no creía que era de la magnitud de lo que luego fue. Pero fue un momento en el que cada uno hizo lo que pudo», ha comentado el empresario antes de mostrar una imagen que se viralizó durante los días posteriores a la tragedia de un peluquero que cortaba el pelo a un cliente en una calle repleta de barro.

«Esto me inspiró a mí. Esto es un gran empresario. Lo único que hizo fue coger las tijeras, se puso en medio de la calle y se puso a cortar el pelo», ha indicado Roig, que asegura que ese peluquero que trasladó su oficina a la calle fue el origen del plan Alcem-se, a través del cual el presidente de Mercadona y un importante número de empresarios españoles «que no se han llevado medallas, pero también colaboraron» pudieron reparar parte del daño provocado por la dana a las empresas con ayudas por valor de 108 millones de euros.

«Lo más importante que hicimos es que a muchísimos empresarios les dimos un vaso de agua en el desierto. Dimos 8.000 euros a todos los pequeños y medianos empresarios para que pudieran volver. La única condición es que tenían que volver a abrir el negocio», ha explicado Juan Roig antes de recibir una ovación de los asistenes al concluir el apartado de la dana con la reflexión que permanece tras la tragedia: «Lo que hemos aprendido es que no hay nada más bonito que dar mucho más que recibir».