Juan Roig, durante su conferencia en el congreso de Aecoc.

Juan Roig, durante su conferencia en el congreso de Aecoc. Iván Arlandis

Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»

El presidente de Mercadona recuerda a los empresarios fallecidos durante la riada y lamenta el abandono sufrido los días posteriores a la tragedia

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:27

Juan Roig ha sido el encargado de dar comienzo al 40º Congresso Aecoc del Gran Consumo, que se celebra en el Roig Arena, con ... una conferencia ('El orgullo de ser empresario') en la que ha repasado el papel que desempeña la asociación nacional de fabricantes y distribuidores «más grande del mundo», pero también ha tenido un largo recuerdo para la dana que tuvo lugar el año pasado, en la que, según ha explicado el propio Roig «un millón de valencianos nos sentimos desamparados».

