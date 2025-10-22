Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los firmantes del acuerdo, este miércoles en el Palau de la Generalitat. GVA

Mazón pacta con el sector inmobiliario un decálogo de medidas para construir diez mil viviendas asequibles hasta 2027

El presidente defiende que ya están en marcha cuatro mil y recuerda que el Consell prepara un plan contra la ocupación ilegal y nuevos incentivos fiscales sobre la materia

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:34

Comenta

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha firmado este miércoles el Acuerdo por la Vivienda, una iniciativa enmarcada en el plan Vive que debe ... servir para alcanzar el objetivo, anunciado el año pasado, de levantar diez mil hogares de protección pública en el horizonte de 2027. Y atendiendo al balance que ha presentado el jefe del Consell, quedan alrededor de seis mil y media legislatura.

