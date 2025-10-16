Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este jueves deja 163.309,76 euros a un único acertante
Miguel Polo, a su entrada al juzgado número 3 de Catarroja. Irene Marsilla

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves 16 de octubre de 2025

Redacción

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:22

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 16 de octubre en la Comunitat Valenciana:

-La jueza de la dana pregunta a la CHJ dónde estuvo la Policía de Aguas el 29 de octubre

-El actual Consell de Mazón cierra una etapa en Les Corts

-El Palau de la Música salva la programación y la sala Iturbi reabre este viernes

-Valencia, en el radar de la marca china BYD

-Valencia amplía el parque público de viviendas con 260 pisos

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  3. 3 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  4. 4 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  5. 5 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  6. 6 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  7. 7

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  8. 8 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana