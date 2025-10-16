Valencia, en el radar de la marca china BYD

España es el país favorito del fabricante chino BYD para abrir la que sería su tercera fábrica de vehículos en territorio europeo. Esa es ... al menos, la información que manejan fuentes cercanas a la operación consultadas por Reuters que este martes despertaron la ilusión del sector. De confirmarse la llegada -se espera que la compañía haga un anuncio al respecto antes de que acabe el año-, Valencia y su área metropolitana se postulan como candidatas para albergar la futura planta del gigante chino, que en su día ya mostró interés por la Comunitat.

Si hace unos meses, tras la visita de una comitiva encabezada por el embajador chino a Sagunto, la posible llegada de BYD a España, y a la Comunitat, generaba incluso rechazo en el seno de la marca debido a su cautelosa estrategia de expansión, ahora es la propia marca la que ni confirma ni desmiente la información publicada por Reuters. Desde BYD España la respuesta es «no comments», cuando hace unos meses era un no rotundo, ya que sus planes estaban enfocados en las plantas de Turquía y Hungría, que ultiman los preparativos para comenzar la producción a finales de este año.

Los menores costes de producción y la industria automotriz con la que cuenta España parecen haber atraído al gigante chino. De hecho, según ha podido saber este periódico una representación del fabricante chino visitó varias localizaciones de España para valorar diversas opciones en las que poder situar una planta en el futuro. Es cierto que de aquella visita no trascendió ninguna decisión y tampoco se llegó a decidir una ubicación concreta para la posible factoría.

Sin embargo, el nombre de la firma ya tuvo un vínculo con la Comunitat en verano de 2023, cuando arrancaban las obras de construcción de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto. Por aquel entonces, BYD ya sonó como candidata para iniciar su expansión europea en territorio valenciano.

Por aquel entonces, el gobierno de Ximo Puig aseguró haber mantenido conversaciones con una multinacional del sector de la automoción dispuesta a invertir 4.500 millones para levantar una factoría en el área metropolitana de Valencia, aunque nunca llegó a desvelar el nombre por motivos de confidencialidad. Desde el sector se apuntó en aquella ocasión a dos marcas, ambas chinas: Chery, que finalmente se decantó por Barcelona, y BYD, que redirigió su apuesta hacia otros puntos de Europa.

En enero, la visita de una comitiva procedente del país asiático a la Comunitat volvió a situar el nombre de BYD encima de la mesa. Fue el propio embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, quien confirmó el interés de dos empresas chinas fabricantes de vehículos eléctricos por llegar a Valencia. El representante de la segunda potencial mundial explicó que dos compañías del sector procedentes del país asiático habían visitado la Comunitat.

Según pudo saber LAS PROVINCIAS, el grupo Great Wall Motors (GWM) fue uno de los fabricantes del país oriental que sondeó las posibilidades que ofrece la Comunitat para abrir su primera planta de vehículos en España. Representantes de GWM visitaron España durante 2024, aunque su paso por la Comunitat fue sigiloso. La marca china entabló un primer contacto con el Gobierno valenciano y aprovechó para visitar algunos de los terrenos industriales disponibles para la instalación de una fábrica de vehículos eléctricos.

Hace un par de años, el foco se puso en zonas como Loriguilla o Cheste, donde se llegó a soñar con la posible llegada de Tesla. En enero, la mirada del embajador chino y su grupo de trabajo fue directo a Sagunto. El señor Yao Jing y su equipo se desplazaron hasta la capital del Camp de Morvedre «con el objetivo de conocer el municipio y sus posibilidades de inversión para las empresas del país asiático», según explicó el propio Ayuntamiento de Sagunto.

Pese a ello, fuentes municipales han preferido no hacer ninguna valoración respecto a la posible llegada del gigante chino a su municipio, mientras se mantienen a la espera de que empresas del sector de la automoción empiecen a dar forma a la industria auxiliar que debe levantarse alrededor de la gigafactoría de baterías de PowerCo.

Una política similar a la del Consell, que prefiere mantener el silencio respecto a posibles proyectos futuros hasta que no estén cien por cien cerrados por una cuestión de confidencialidad.

Mientras el sector y la administración esperan un movimiento que defina su futuro, la firma china continúa a lo suyo: este martes alcanzó su vehículo enchufable número 14 millones, un logro sin precedentes en la industria de la movilidad sostenible.