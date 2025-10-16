Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trabajadores en la fábrica que BYD acaba de abrir en Brasil. EFE/Américo Roberto

Valencia, en el radar de la marca china BYD

El fabricante , que estudia abrir una nueva planta en España, sonó como posible candidato para aterrizar en la Comunitat tras el arranque de las obras de la gigafactoría de PowerCo

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:53

Comenta

España es el país favorito del fabricante chino BYD para abrir la que sería su tercera fábrica de vehículos en territorio europeo. Esa es ... al menos, la información que manejan fuentes cercanas a la operación consultadas por Reuters que este martes despertaron la ilusión del sector. De confirmarse la llegada -se espera que la compañía haga un anuncio al respecto antes de que acabe el año-, Valencia y su área metropolitana se postulan como candidatas para albergar la futura planta del gigante chino, que en su día ya mostró interés por la Comunitat.

