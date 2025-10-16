Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El actual Consell de Mazón cierra una etapa en Les Corts

El presidente ironiza con aceptar una propuesta de Compromís y crear la Agencia Valenciana de Meteorología «, pero que no mienta como la Aemet»

Burguera

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:20

Ultima sesión en Les Corts del Consell como actualmente lo conocemos. El Vicepresidente segundo, el teniente general Gan Pampols, rompe filas el 4 de noviembre. ... El president Mazón anunció la crisis hace dos meses y cierto aire crepuscular ha flotado en el ambiente hoy en torno a Gan. Desde Compromís y PSPV no han dejado pasar la oportunidad de recordar la situación de interinidad del actual Gobierno. El jefe del Consell ha preferido no hacer sangre con las situaciones judiciales que circundan al PSPV, con el hermano del expresident Puig ya definitivamente camino del banquillo y con Ábalos esquivando la cárcel. Mazón ha preferido hacer hincapié en los datos de la reconstrucción, en lo hecho por el actual Consell, quizá un epitafio para alguno. O alguna.

