El actual Consell de Mazón cierra una etapa en Les Corts

Ultima sesión en Les Corts del Consell como actualmente lo conocemos. El Vicepresidente segundo, el teniente general Gan Pampols, rompe filas el 4 de noviembre. ... El president Mazón anunció la crisis hace dos meses y cierto aire crepuscular ha flotado en el ambiente hoy en torno a Gan. Desde Compromís y PSPV no han dejado pasar la oportunidad de recordar la situación de interinidad del actual Gobierno. El jefe del Consell ha preferido no hacer sangre con las situaciones judiciales que circundan al PSPV, con el hermano del expresident Puig ya definitivamente camino del banquillo y con Ábalos esquivando la cárcel. Mazón ha preferido hacer hincapié en los datos de la reconstrucción, en lo hecho por el actual Consell, quizá un epitafio para alguno. O alguna.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, no ha estado. Se ha quedado en Bruselas. Y el titular de Educación, José Antonio Rovira, ha recibido un saludo del socialista Lorenz: «Buenas tardes al conseller en funciones, nuevo conseller de Hacienda». Gerard Fullana, el diputado de Compromís que tenía pregunta para Rovira, la ha presentado como «el último baile», y le ha agradecido su trabajo, al margen de lo que piense sobre él, que no es bueno. El conseller, todavía de Educación, no ha movido ni una ceja. En los pasillos, al equipo del titular de Agricultura, Miguel Barrachina, le llegaban comentarios sobre si, a partir de noviembre se harán cargo de la portavocía del Consell que ahora ocupa Camarero. La diputada de Compromís ha recordado que este ha sido el último pleno del actual Consell: «Estamos de acuerdo, su Consell es infumable», y ha repasado las políticas de las vicepresidencias y consellerias: «Ustedes no son un Consell, son una banda, convoque elecciones».

Lo de adelantar los comicios no lo ha reclamado el PSPV, algo inusual porque el «Volem votar» lo gestó Morant y siempre había tenido sus segundos de gloria. Mazón ha interpretado la ausencia en que las encuestas publicadas inciden en que la dana no ha erosionado la correlación de fuerzas entre la izquierda y la derecha. Y que por eso, según el president, los socialistas ya no piden elecciones, mientras que desde la bancada socialista le retaban a convocarlas si tan bien le pintan a los intereses del PP.

Mazón ha pasado por alto todas las reclamaciones desde la izquierda que, eso sí, le han instado a dimitir. También las dos veces que Baldoví le ha preguntado si irá a declarar ante la jueza de Catarroja, tal y como la instructora del caso de la dana le ha pedido en varias ocasiones. Muñoz ha querido saber el porqué de la ausencia de llamadas recibidas por Mazón durante la tarde de la dana, lo que ha interpretado como un modo de ocultar cuándo le llamó la periodista Maribel Vilaplana. En todos los casos, también en lo que se refiere a Francis Puig o a Ábalos (que el PP recordó insistentemente un día antes en los debates de Les Corts), el president ha preferido poner en valor la actuación del Consell.

Esa gestión de la reconstrucción, recalcada por Mazón «en contra de las opiniones de los politólogos, que me dicen que los datos no se recuerdan», ha servido como hilo conductor de la parte de la sesión de control entre el president y Vox, que han contrapuesto la actividad del Consell con la del Gobierno.

Precisamente, respecto al Gobierno, Mazón también ha aprovechado el debate con el síndic de Compromís, Joan Baldoví para poner en cuestión de un modo muy severo el papel de la Aemet. El jefe del Consell ha criticado muy duramente a la agencia española, acusándola ya no de ineficaz, sino directamente de mentir. La desconfianza sobre el organismo del Gobierno central lo ha extendido más allá de la dana y lo ha relacionado también con los últimos episodios de lluvias.

«Después de ver lo que ocurrió estas semanas en Cullera, Gandía, Pilar de la Horadada o Carcaixent, me empiezo a preguntar si no es válido lo de la agencia valenciana meteorológica que ustedes proponen», ha señalado Mazón, arremetiendo contra Aemet.

El president ha ironizado y le ha pedido a Baldoví, que, de atender la propuesta de Compromís de poner en marcha una institución autonómica vinculada con la meteorología, «debería cumplir varios requisitos: Que no sea un chiringuito, que no mientan como hace la Aemet del señor Muñoz, y si hay una Agencia Meteorológica Valenciana, sea, a ser posible solo de la Comunitat, y no de los països catalans»