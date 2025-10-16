DIRECTO | Mazón ironiza con crear la Agencia Valenciana de Meteorología «y que no mienta como la Aemet»
Gan Pampols acude a Les Corts antes de que el 4 de noviembre deje el Gobierno valenciano y dé paso a la crisis del Consell
Jueves, 16 de octubre 2025, 11:14
11:10
Y aquí termina la sesión de control. Los turnos de la izquierda están dedicados en exclusiva a pedir a Mazón que dimita y el turno de Vox sirve para que el bloque de la derecha arremeta contra el Gobierno. El vicepresidente Gan Pampols se va de Les Corts. La última vez que vendrá, después de hablar unos segundos con el president en un aparte.
11:08
La vicepresidenta recalca la «falta de colaboración» del Gobierno por la ausencia de datos de entrega de viviendas de la Sareb, y recuerda las ayudas de la Generalitat
11:07
Pascual, de Vox, pregunta por las viviendas afectadas por la dana. Camarero le pregunta a Gan Pampols si quiere contestar él, y dice que no, y la vicepresidenta primera toma notas. El diputado voxista pide datos de la recuperación de esas viviendas. Contesta Camarero
11:05
Marian Cano, consellera de Industria, incide en la falta de colaboración del Gobierno: «El 15% de las empresas de los polígonos no tienen noticia del Consorcio, y el resto no saben cuánto recibirán, lo que genera una gran incertidumbre», ante una pregunta de la voxista Teresa Ramírez
11:01
Mazón recuerda más cifras sobre ayudas a familias, autónomos... «la recuperación está en marcha, y no hay quien la pare»
11:00
El presidente repasa las cifras de recuperación de actividad sanitaria, educativa o de transportes en la zona afectada por la dana, colectores, depuradoras, polígonos industriales, restauración de patrimonio cultural, ayudas... «el 70% de las ayudas ya las ha pagado la Generalitat, y el Gobierno de España el 21%»
10:58
«El vicepresidente Gan Pampols se ha hartado de pedir coordinación al Gobierno, y yo también, con el no por respuesta. Nosotros cumplimos el calendario de la Generalitat»; indica Mazón
10:58
Mazón responde a Llanos celebrando el premio a Machado «por su lucha por la libertad mientras la bancada mira hacia otro lado, y por eso presentaremos una moción aquí en Les Corts por la vuelta de la democracia en Venezuela, porque se defiende la paz y la democracia en todo el mundo. Sabemos que Compromís votará que no, que tiene a asesores chavistas entre sus filas, y tendremos la oportunidad de saber qué opina el PSPV»
10:56
Llanos lamenta «ni una sola obra» de la CHJ: «Deberíamos irnos a Moncloa, ya, atarnos a las rejas de Moncloa, haga usted lo que haga falta. Sánchez no se va y va a dejar España y la Comunitat como un secarral, pero por ahí los valencianos no van a pasar»
10:54
Según Llanos, Sánchez comete con los valencianos «un delito de lesa humanidad»
10:53
Llanos lamenta que el Gobierno niega fondos del Gobierno «porque los valencianos no le hemos votado», y afirma que el Ejecutivo de Sánchez aprieta al Consell para desbanca a Mazón de la presidencia de la Generalitat
10:51
Llanos felicita a María Corina Machado por su Nóbel de la Paz, y asegura que Maduro es amigo de Sánchez. El síndic de Vox pregunta por avances a corto plazo en la reconstrucción de la dana
10:50
José María Llanos, de Vox, toma la palabra.
10:50
La respuesta de Barrachina logra soliviantar a la bancada del PSPV
10:50
Barrachina, conseller, toma la palabra: «Señor Bordera, el síndic de Compromís acaba de pedir reconocimiento a Lluch y usted se ha pasado un mes navegando con dos miembros de ETA» y le pide que cuente si le siguen pidiendo a Bordera 18 meses por asaltar el Congreso: «Las llamadas las hizo el president, aquí, y no quien estaba en la India o en Colombia, miembros del Gobierno que no estaban aquí»
10:48
Toma la palabra Juan Bordera, y recuerda que «nos acercamos al aniversario de la dana». El diputado de Compromís considera «criminal lo que hicieron antes y aún más lo que hicieron después, facilitando la construcción en zonas inundables, en la costa, y las preguntas son: ¿Cómo puede seguir equivocándose, si no es por interés? ¿Qué pasó antes de las 17. 27 horas, la primera llamada que aparece?»
10:46
Y Camarero toma la palabra para responder: «Cuando habla de las bandas... ¿habla de las bandas de música? Respeto, en su caso, porque nos dejó usted una lista de dependencia histórica»... y repasa su actividad en atención... «¿y sabe lo que no deja de crecer? El dinero del Gobierno de España que no viene para la dependencia y que ustedes nunca han reclamado»
10:44
Aitana Mas, de Compromís, le recuerda que este es el último pleno del actual Consell: «Estamos de acuerdo, su Consell es infumable», y repasa las políticas de las vicepresidencias y consellerias: «Ustedes no son un Consell, son una banda, convoque elecciones»
10:43
Muñoz pide la palabra porque «el señor president ha asegurado que este grupo traiciona la memoria de Lluch, y es precisamente lo contrario», y acusa de ello a Mazón...
10:42
Y Mazón acaba defendiendo la política sanitaria en materia de mamografías
10:41
Y Mazón asegura que el PSPV no recuerda el día que murió Lluch, el 21 de noviembre, «desde que pactaron con Bildu». Aplausos del PSPV y enfado del PP.
10:40
Mazón considera que «cada vez que profundizamos en su programa de Gobierno, nos da más escalofríos», y repasa las carencias del Gobierno respecto a vivienda, el agua... y se pregunta el president «¿quién ha insultado Ernest Lluch? Se va a conservar el nombre del centro de especialidades, pero vamos a abrir un centro hospitalario de 500 camas»
10:38
«Necesitamos un país bassdo en las enseñanzas de Lluch y no en las mentiras de Mazón y Feijóo», finaliza Baldoví
10:38
«Eres un cadáver político sin futuro, un pelele. En el debate electoral hiciste 144 mazonanucios», indica Baldoví, y entre ellos, uno relativo a las víctimas de ETA, y ahora le recuerda que se va a retirar el nombre de Ernest Lluch a un centro sanitario: «¿No te da vergüenza?»
10:36
Y vuelve Baldoví: «¿pero vas a Catarroja o no?»
10:35
Verónica Marcos reta a la bancada a sacar el aviso rojo de Aemet
10:35
«Después de ver lo que ocurrió en Cullera, Gandía, Pilar de la Horadada o Carcaixent, me empiezo a preguntar si no es válido lo de la agencia valenciana meteorológica», señala Mazón, arremetiendo contra Aemet, si bien le pide varios requisitos: «Que no sea un chiringuito, que no mientan como hace la Aemet del señor Muñoz, y si hay una Agencia Meteorológica Valenciana, sea, a ser posible solo de la Comunitat, y no de los països catalans»
10:33
Mazón lamenta que Baldoví sigue «con sus ensoñaciones»
10:32
Y Baldoví insiste: «¿Irás a declarar ante la jueza de Catarroja? ¿Si o no? ¿Sí o no?»
10:31
Joan Baldoví, síndic de Compromís, toma la palabra y recuerda que «las responsabilidades políticas» de Mazón son las mismas que las de Puig en Bejís, que el propio Mazón reclamó en 2022, y acusa al president de que no ordenó a tiempo dar la alarma en la dana: «Eres un diputado en diferido, un fugitivo de sus responsabilidades, de la realidad y de la jueza de Catarroja. Has escondido los vídeos y todavía tienes la cara de decir que confirman su versión ¿cuál, si has dado infinitas? Sois unos mentirosos, tú y Feijóo»
10:29
Acaba el turno de los socialistas, que pasa sin pena ni gloria
10:28
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, le asegura que 2024 sirvió para reordenar la actividad de los análisis de mamografía y explica las mejoras del control de los cánceres de mama: «A mí me preocupan las mujeres. En 30 días estarán informadas»
10:26
Simó, del PSPV, incide en «el miedo de miles de mujeres» por las mamografías. La extensión de turno del tema que tiene en jaque a la Junta de Andalucía: «¿Puede garantizar que las mujeres pueden estar tranquilas con el cribado de cáncer de mama en la Comunitat y no se repetirá el modelo de Moreno Bonilla?»
10:25
Valderrama, conseller de Emergencias, asegura que las grabaciones del Cecopi no existen para toda la sesión, sino que son recursos periodísticos que se graban
10:24
La socialista Alicia Andújar repregunta y asegura que «han presentado documentación falsa a la comisión de Investigación de Les Corts», y se pregunta «qué más van a hacer para tapar su responsabilidad en la muerte de 229 personas»
10:22
gritos en la bancada socialista. «No pide elecciones por primera vez en 11 meses, porque usted las pierde y nosotros las ganamos», remata Mazón
10:22
«Y me habla usted de encuestas, que llevan dos semanas con ella. Y se lo agradezco, porque habrá que analizarlas con todos sus valores, porque dicen que ustedes no hacen nada más que perder votos, y que hay un claro ganador en las autonómicas, el PP. Y todos salimos mal parado», señala Mazón... risas del PSPV, y el popular recuerda que los sondeos son malos para el PSPV: «Se nota que no me pide que dimita ni que convoque elecciones»...
10:19
El president hacen hincapié en la gestión, que hay un plan de financiación para las universidades, que se han doblado las ayudas de la dana «y todas pagadas», y le recalca: «Utilidad»
10:18
Mazón le dice que le hace un favor enorme porque no hace referencia «al hermano de su jefe», y al que fue su «jefe orgánico». O sea, Francis Puig y Ábalos.
10:17
Muñoz le pide «dignidad política» y que dimita, antes de que le llegue la llamada de Feijóo
10:17
Y Mazón le pregunta a Muñoz si acaba de reconocer en tribuna que fue Puig quien ordenó la salida del tren de Bejís. Y Muñoz le repregunta... bueno, y después del juego de retruques y truques, Muñoz le pregunta por qué en el listado de llamadas de Presidencia no está la llamada de Maribel Vilaplana, y avisa a Mazón de que documento enviado a la comisión de investigación de Les Corts es oficial y que puede haber cometido una falsedad documental. Mazón dice que sí... ya veremos si no sale una falsedad documental de alguien vinculado a los socialistas en la réplica de Mazón
10:14
Mazón recuerda que es su primera intervención «después del hecho», y señala que «en nombre de la libertad» quiere felicitar al premio Nobel de la Paz, María Corina Machado
10:12
Muñoz considera que la más «ilustrativa» de las entrevistas que realizó Mazón la semana pasada es la de LAS PROVINCIAS, donde se titular que el president no ordenó el Es Alert: «Usted no fue investido como Rey en Les Corts, sino como president, y tiene responsabilidades políticas y legales»
10:11
Muñoz empieza: «Mentir no es ilegal, y supongo que eso le hace usted respirar, porque ha cambiado en seis ocasiones de versiones. La semana pasada usted mintió de manera deliberada. Ha basado su estrategia de superviviencia en la mentira. Desgraciadamente nunca acudirá a comparecer ante la jueza de Instrucción»
10:09
Toma la palabra el síndic del PSPV, José Muñoz
10:09
Ruth Merino no ha venido al pleno. Se quedó en Bruselas
10:07
Entra Mazón hablando con Juanfran Pérez Llorca, su número dos en el partido y síndic del PP en Les Corts
10:06
Los diputados están ya en su mayoría en el hemiciclo. Los consellers y vicepresidentes también, excepto Barrachina. Tampoco ha llegado aún el president Mazón
10:03
Comocomentaban esta mañana los periodistas, «una nueva última vez», que esta legislatura siempre da la sensación de que todo está acabando. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de las crisis, todo lo que acaba da paso a algo que empieza.
10:02
Es la última en muchos sentidos. La última antes del aniversario de la dana, la última del general Gan Pampols en la bancada del Consell y la última del Consell en su actual configuración
-
