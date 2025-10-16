DIRECTO | Mazón ironiza con crear la Agencia Valenciana de Meteorología «y que no mienta como la Aemet»

10:17

Y Mazón le pregunta a Muñoz si acaba de reconocer en tribuna que fue Puig quien ordenó la salida del tren de Bejís. Y Muñoz le repregunta... bueno, y después del juego de retruques y truques, Muñoz le pregunta por qué en el listado de llamadas de Presidencia no está la llamada de Maribel Vilaplana, y avisa a Mazón de que documento enviado a la comisión de investigación de Les Corts es oficial y que puede haber cometido una falsedad documental. Mazón dice que sí... ya veremos si no sale una falsedad documental de alguien vinculado a los socialistas en la réplica de Mazón