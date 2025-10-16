Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estado actual de la sala Iturbi tras reparar los daños en el techo. LP

El Palau de la Música salva la programación y la sala Iturbi reabre este viernes

La temporada de abono comenzará en el auditorio municipal tras reparar el techo, que sufrió desperfectos el pasado julio

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:07

La temporada de abono de la Orquesta de Valencia (OV) se celebrará en el Palau de la Música. El auditorio municipal salva la programación y ... no tendrá que mudarse a otros espacios después de que se cayeran unos paneles del techo de la sala Iturbi el pasado julio. La sala Iturbi reabrirá este viernes y, salvo imprevisto, los conciertos de la temporada 2025-2026 se celebrarán conforme lo previsto.

