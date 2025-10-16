El Palau de la Música salva la programación y la sala Iturbi reabre este viernes

La temporada de abono de la Orquesta de Valencia (OV) se celebrará en el Palau de la Música. El auditorio municipal salva la programación y ... no tendrá que mudarse a otros espacios después de que se cayeran unos paneles del techo de la sala Iturbi el pasado julio. La sala Iturbi reabrirá este viernes y, salvo imprevisto, los conciertos de la temporada 2025-2026 se celebrarán conforme lo previsto.

Así, a las 19.30 horas, la OV, bajo la batuta de Alexander Liebreich, ofrecerá este viernes el primer concierto de abono, en el que la formación interpretará la Sinfonía n.º 44, 'Fúnebre' de Joseph Haydn, la Sinfonía n.º 1 de Brahms y el estreno en España de Mural, de José María Sánchez-Verdú, compositor en residencia del presente curso.

«El Palau de la Música ha conseguido reparar los daños en el techo de su sala principal, Sala Iturbi, y podrá iniciar su temporada sin afectar la actividad del buque insignia de la cultura de la capital del Turia. De esta forma, se da respuesta al compromiso de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de poder iniciar la temporada sin que la misma se viera afectada por estas obras que se han realizado durante este verano. El Palau no podía permitirse un nuevo cierre, ya que estuvo cuatro años cerrado por obras durante la pasada legislatura», según una nota del Palau de la Música.

El pasado 30 de julio el auditorio municipal informó de la caída de unos paneles en la cubierta de la Iturbi, una sala que se reformó por completo en 2023 y que estuvo cerrada un par de años para poder acometer (en teoría) una rehabilitación integral. Dos años después, los desperfectos volvieron al edificio. El 1 de agosto ya estaban los operarios en la sala Iturbi para tratar de solucionar el daño en las placas del techo. Dos meses después, la sala Iturbi reabrirá.

«En el transcurso de las obras se han sustituido los paneles acústicos dañados y se ha reforzado la seguridad mediante un sistema de anclaje renovado, que, tras la certificación pertinente, permite garantizar la seguridad y mantener la excelencia acústica que caracteriza a la sala. De esta manera, el Palau de la Música recupera su papel como espacio de referencia para la música y la cultura valencianas», según el auditorio municipal.

El concejal de Cultura y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, ha expresado su satisfacción por el retorno de la actividad musical al recinto, ya que «tras unas semanas de trabajo muy intenso, afortunadamente podemos volver a abrir la Sala Iturbi a nuestro público, para que pueda disfrutar en su casa de la magnífica y brillante temporada que se inicia mañana. Era nuestro compromiso con los ciudadanos que hemos cumplido al tiempo que se están ejecutando las obras que acabarán con las goteras en el edificio donde trabaja el grueso de la plantilla y se encuentran los locales de ensayo».

Desde el Ayuntamiento se quiere «agradecer la colaboración de los servicios técnicos y del personal del Palau, así como la paciencia del público y de los músicos durante este periodo de reparaciones, ya que «nuestro compromiso es ofrecer una temporada llena de música, talento y emociones, con la seguridad y la confianza que nuestra ciudadanía y músicos merecen», ha concluido el concejal.

'La música amb majúscules' es el lema de la temporada de abono 2025/2026 del Palau de la Música de Valencia, que contará con el violinista Renaud Capuçon y José María Sánchez-Verdú como artista y compositor residentes, respectivamente, mientras que Paul McCreesh continuará siendo el director principal invitado. Además del concierto extraordinario con Gustavo Dudamel y la Joven Orquesta Nacional de Venezuela (12 de diciembre), la programación incluye la visita de la Royal Philharmonic Orchestra con el pianista Mao Fujita, dirigidos por Vasily Petrenko (26 de octubre); la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara con Simon Rattle (22 de noviembre); la London Symphony Orchestra con el pianista Seong-Jing Cho bajo la batuta de Gianandrea Noseda (20 de febrero); la Deutschekammerphilarmonie Bremen dirigida por Paavo Järvi y con Mao Fujita (22 de abril); la Chamber Orchestra of Europe con Antonio Pappano y la violinista María Dueñas (11 de noviembre); y la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo y Trevor Pinnock con la chelista Julia Hagen (19 de noviembre), entre otros.