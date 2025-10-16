Valencia amplía el parque público de viviendas con 260 pisos

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que este viernes la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia aprobará la adquisición, mediante permuta ... de pleno dominio, de un edificio residencial de obra de nueva planta ubicado en la calle José Roca Coll, 19, nº 2, actualmente en construcción, de 8 alturas (incluida la planta baja), formado por 39 viviendas, 30 plazas de garaje, 39 plazas de bicicleta y 21 trasteros, con una superficie total construida de 6.115,11 m2, cuya finalización está prevista en el primer semestre de 2026

Esta acción está integrada dentro del programa + Vivienda impulsado por la alcaldesa María José Catalá en su toma de posesión, un plan que desde su puesta en marcha tiene como objetivo incrementar en más de 1.000 viviendas el parque de viviendas públicas y de alquiler asequible. «Estamos dando pasos firme para conseguir este objetivo, y a día de hoy ya podemos decir que cerca de 500 familias ya disfrutan de una vivienda pública o de alquiler asequible. Un dato que contrasta con las 14 viviendas que en 8 años entregaron los gobiernos de la izquierda en el Ayuntamiento», ha dicho.

Una de las líneas de actuación prioritarias para el Ayuntamiento de Valencia, en el ámbito de sus políticas públicas de vivienda y dentro de su marco competencial, es promover todas aquellas medidas y mecanismos a su alcance para generar la construcción de nuevas viviendas de protección pública y hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, lo que se está llevando a cabo a través del impulso del denominado Plan + Vivienda,

Adicionalmente, con esta actuación municipal se pretende movilizar la bolsa de suelo municipal existente destinada a uso residencial que lleva años paralizada, incorporando la colaboración privada a las iniciativas públicas municipales en materia de vivienda de protección pública, con el objetivo final de aumentar la oferta de vivienda de protección pública existente en la ciudad. Los solares permutados donde se construirán las viviendas están ubicados en las calles Vicente Marco Miranda, Vicent Miquel Carceller, Brasil y Pilota Valenciana.

Además, hay 606 viviendas de protección pública impulsadas por promotores privados en los suelos permutados. Primero fueron cuatro parcelas con 42.199 m2 de techo, en las que se construirán 400 viviendas de protección pública en las que ya están trabajando los promotores en la realización del proyecto básico para su próxima construcción. Y ahora, cuatro parcelas más en los barrios de Olivereta y Malilla, en las que se podrán construir 206 nuevas viviendas de protección pública para los valencianos.