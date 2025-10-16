Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Edificios en una zona en construcción en Valencia. EFE/BIEL ALIÑO

Valencia amplía el parque público de viviendas con 260 pisos

Catalá anuncia la compra de un edificio en Patraix a cambio de 4 solares donde un promotor privado construirá vivienda pública

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:47

Comenta

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que este viernes la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia aprobará la adquisición, mediante permuta ... de pleno dominio, de un edificio residencial de obra de nueva planta ubicado en la calle José Roca Coll, 19, nº 2, actualmente en construcción, de 8 alturas (incluida la planta baja), formado por 39 viviendas, 30 plazas de garaje, 39 plazas de bicicleta y 21 trasteros, con una superficie total construida de 6.115,11 m2, cuya finalización está prevista en el primer semestre de 2026

