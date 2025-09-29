Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva de este lunes entrega 105.000 euros para tres acertantes
Tormenta en Cullera. LP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 29 de septiembre de 2025

Redacción

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:52

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 29 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

-DIRECTO | Última hora de la alerta roja por lluvias en Valencia

-Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 24 municipios las cancelan

-Aplazado: el Valencia-Oviedo se juega este martes a las 20 horas

-El Consell abre otra guerra con el Gobierno: «Decían que estábamos en alerta roja y autorizaban manifestaciones»

-Pradas sostiene ante la jueza que la declaración de Polo la exculpa y reitera el archivo de la causa

  Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  «Señor ministro, usted es imbécil»
  Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento
  Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia

Publicidad

