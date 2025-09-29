Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este lunes 29 de septiembre de 2025

Redacción Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:52 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 29 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

-DIRECTO | Última hora de la alerta roja por lluvias en Valencia

-Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 24 municipios las cancelan

-Aplazado: el Valencia-Oviedo se juega este martes a las 20 horas

-El Consell abre otra guerra con el Gobierno: «Decían que estábamos en alerta roja y autorizaban manifestaciones»

-Pradas sostiene ante la jueza que la declaración de Polo la exculpa y reitera el archivo de la causa

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.