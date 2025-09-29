El Consell abre otra guerra con el Gobierno: «Decían que estábamos en alerta roja y autorizaban manifestaciones»

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha querido transmitir un mensaje de absoluta normalidad tras las lluvias caídas en las últimas horas en la provincia ... de Valencia. Al margen de pequeños incidentes y atenciones propias de un episodio intenso de lluvias no se lamentan grandes destrozos ni pérdidas humanas. «Seguimos en preemergencia», ha señalado la vicepresidenta.

No tardó en abrirse el fuego político, tal y como era previsible. La primera pregunta ya dio pie al enfrentamiento entre Administraciones. La dirigente ha querido destacar que la reunión del pasado domingo era un encuentro de carácter técnico. «Hay una manipulación de los datos por la izquierda e impropia de las fechas en las que estamos». No ha habido reunión del Cecopi -ha insistido- porque estamos en preemergencia. Son encuentros de carácter técnico y tienen que acudir los técnicos. Existe una diferencia, según Camarero, entre las alertas y los niveles de preemergencia. No necesariamente están ligados.

«Es falso que estuviera en alerta roja porque esta comenzaba a las 20 horas en Castellón y a las cuatro de la madrugada en Valencia». Y, además, el presidente terminó el acto en Murcia a las 13 horas, defendió respecto a las críticas por la 'ausencia' del líder del PP en una reunión de esta naturaleza. Parece incoherente -continuó- que si sostienen que estamos en alerta, que estén autorizando manifestaciones. «Tratan de intoxicar y manipular». La vicepresidenta hacía referencia a la protesta que el domingo recorrió parte de la ciudad de Valencia y terminó en el puente de la Solidaridad, emblema de la tragedia del 29 de octubre.

La dirigente del PP quiso marcar distancias respecto a los episodios de hace casi un año. Se toman las medidas porque se está teniendo la información, resumió. «Aemet ha avisado con tiempo y hace un año, cuando informaban, ya estaba ocurriendo».

Camarero ha insistido en que Mazón estuvo atento a la emergencia sin precisar el lugar desde donde siguió el operativo. Se le preguntó directamente por el paradero del dirigente y si podía estar en el Palau. Evitó concretar dónde.

La vicepresidenta ha optado este lunes por no entrar en detalles acerca del seguimiento de la emergencia pese a lo que ha estado explicando en ruedas de prensa durante los últimos 11 meses. Así, por ejemplo, no respondió a la pregunta de quién está vigilando en este momento los barrancos, punto determinante de la tragedia del 29-0. «Para todo esto, la Conselleria de Emergencias». Un portavoz del departamento ha indicado que hay recursos de todas las Administraciones, de los bomberos, la Generalitat y el Gobierno central, sin aportar mayor precisión.