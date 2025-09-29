Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Consell abre otra guerra con el Gobierno: «Decían que estábamos en alerta roja y autorizaban manifestaciones»
Los consellers Camarero y Gómez, antes de la rueda de prensa. LP

El Consell abre otra guerra con el Gobierno: «Decían que estábamos en alerta roja y autorizaban manifestaciones»

Camarero sostiene que la izquierda vuelve a «manipular» datos y que Mazón no estuvo en la reunión del domingo porque era de carácter técnico

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:40

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha querido transmitir un mensaje de absoluta normalidad tras las lluvias caídas en las últimas horas en la provincia ... de Valencia. Al margen de pequeños incidentes y atenciones propias de un episodio intenso de lluvias no se lamentan grandes destrozos ni pérdidas humanas. «Seguimos en preemergencia», ha señalado la vicepresidenta.

