Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este viernes 26 de septiembre de 2025

Viajeros de Metrovalencia a la salida de la estación de Plaza España.

Redacción Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 26 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

-Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja

-Lafuente aspira a sellar las grietas del empresariado valenciano con su candidatura a la CEV

-La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia

-Los sindicatos plantean una huelga educativa para exigir mejoras salariales y laborales

-«La gala de elección de las candidatas a fallera mayor es nuestra Super Bowl de Valencia»

