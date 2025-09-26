Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Viajeros de Metrovalencia a la salida de la estación de Plaza España. J. L. BORT

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 26 de septiembre de 2025

Redacción

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:45

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 26 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

-Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja

-Lafuente aspira a sellar las grietas del empresariado valenciano con su candidatura a la CEV

-La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia

-Los sindicatos plantean una huelga educativa para exigir mejoras salariales y laborales

-«La gala de elección de las candidatas a fallera mayor es nuestra Super Bowl de Valencia»

