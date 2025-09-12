Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de la sala del Cecopi el 29-O. LP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 12 de septiembre de 2025

Redacción

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:17

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 12 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

La jueza de la dana pide a RTVE y À Punt el vídeo del Cecopi en el que Pradas indica parte del mensaje de alerta

Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia

Catalá desbloquea el Pai de San Marcelino para ganar 945 viviendas

Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo

Corberán, crítico con la decisión de jugar en el Johan Cruyff: «No es acorde al prestigio de la competición»

