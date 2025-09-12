Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana
Los temas más destacados de este viernes 12 de septiembre de 2025
Redacción
Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:17
Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 12 de septiembre en la Comunitat Valenciana:
La jueza de la dana pide a RTVE y À Punt el vídeo del Cecopi en el que Pradas indica parte del mensaje de alerta
Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia
Catalá desbloquea el Pai de San Marcelino para ganar 945 viviendas
Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
Corberán, crítico con la decisión de jugar en el Johan Cruyff: «No es acorde al prestigio de la competición»
