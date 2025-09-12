Corberán, crítico con la decisión de jugar en el Johan Cruyff: «No es acorde al prestigio de la competición» El técnico del Valencia apunta a la Liga y la Federación, «que son los que tienen que velar para que las normas se cumplan», y se muestra satisfecho con el mercado de fichajes: «Nos permite tener una plantilla competitiva en función de nuestras posibilidades»

Juan Carlos Villena Valencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:57 Comenta Compartir

Carlos Corberán ha ofrecido la rueda de prensa previa al partido que enfrentará al Valencia contra el Barça este domingo en el Johan Cruyff, donde se ha mostrado contundente a la hora de valorar el cambio de escenario del partido. Apuntando a que los organismos competentes, la Liga y la Federación, son los que deben velar para que todos cumplan las reglas y las normativas.

La decisión de jugar en el Johan Cruyff el partido

«Está la Federación y la Liga que son quienes fijan las normas y son ellos quien tienen que velar para que las normas que ellos fijan se cumplan. Eso no me corresponde a mí. Es una situación atípica, que no es normal sobre todo porque afecta a la parte más importante del fútbol que es el aficionado que no sabe dónde se juega, las entradas o que se tiene que desplazar. Es cierto que cuando se supo el estadio el club hizo un esfuerzo en movilizarse para asegurar que los valencianistas estuvieran en el partido con 290 personas. Quien fija las normas tiene que velar por ellas, no ha sido una decisión normal y no es acorde al prestigio que debe tener la competición. Es atípica porque el estadio se sabe con anterioridad e insisto en que hay dos organismos que fijan unas normas y velar por qué se cumplan. Está en ellos fijar lo que se debe cumplir y no».

La actual plantilla y el mercado

«La plantilla es diferente a la del año pasado ha habido desde el último mercado trece salidas y diez llegadas de jugadores. El año pasado con los recursos que teníamos el equipo consiguió un buen rendimiento que nos permitieron conseguir el objetivo y ahora el objetivo es exigirnos para dar la mejor versión de este grupo de jugadores. Mi valoración del mercado es positiva, estoy satisfecho por las posibilidades que a nivel de Fair Play el club tenía y nos permite tener una plantilla competitiva en función de nuestras posibilidades».

El partido contra el Barça

«El partido se afronta sabiendo que jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y eso te pone ante la tesitura de saber que tu respuesta tiene que ser máxima».

El precedente del 7-1 de la pasada temporada

«El 7-1 y el 0-5 son dos de los días más complicados que he vivido como entrenador del Valencia. Después de esos duros golpes me gustó que el equipo supo levantarse en ambos. Después del 7-1 ganamos al Celta y después del otro ganamos al Leganés para seguir escalando. Me quedo con la entereza de ser capaces de levantarse, ahora miramos las fortalezas y debilidades del rival y con la máxima exigencia. Son dos partidos que generaron dolor y lo que hicimos fue transformar ese dolor en rabia y motivación».

¿Condiciona lo que pasó el año pasado?

«Tenemos ganas de competir mejor de lo que lo hicimos la pasada temporada. El Barcelona es un equipo con grandes jugadores y verlos te condiciona para preparar el partido sólo por las situaciones que pueden darse en el partido. La confianza y la exigencia influyen en el rendimiento, que los dos estén en el máximo nivel hacen que el jugador rinda bien. Si no pueden estar equilibrados prefiero que haya un poco más de exigencia. Lo importante no es el sistema que juegas sino la respuesta que puedas tener ante todo lo que pueda pasar en el partido».

El regreso de Thierry

«Si completa el entrenamiento estará listo para entrar en el grupo y es una noticia positiva para todos. Si entro en detalle en su recuperación ha sido un ejemplo para todos un espejo donde hay que mirarse porque nunca ha perdido el foco en la recuperación aunque ha atravesado por momentos difíciles el espíritu y compromiso es un ejemplo para todos. Aporta muchas cosas, nunca se ha rendido pese a las dificultades y eso es la vida. Lo primero que ha aportado es ejemplo al resto de compañeros y es un jugador con unas capacidades físicas por encima de la media de la competición en velocidad y explosividad. Va a ser un jugador importante para nosotros».

Estado físico de la plantilla

«Diakhaby tuvo dos partidos con la selección que le han venido bien para coger el ritmo competitivo y Almeida ya ha entrenado con normalidad».

Las dimensiones del Johan Cruyff

«Lo de hablar de un campo más pequeño es un dato erróneo porque las medidas son las mismas. Los Lamine, Pedri Rafinha... están por encima de las dimensiones del campo o del graderío, queremos encontrar nuestra mejor respuesta qué es lo que nos va hacer un equipo competitivo».

Un reto de partido

«Cada partido es un reto, queremos defender de la mejor forma posible la camiseta y el club que representamos y trabajamos para eso. El año pasado en Liga comenzamos con una línea de cuatro y cambiamos a cinco en la segunda parte y en la Copa empezamos con cinco. Hay cosas superiores al sistema tienen que ver con la concentración constante porque el Barcelona de Flick trata de dañarte continuamente con pase vertical más que horizontal. Los partidos se juegan en un espacio más pequeño porque plantean su fase defensiva en el centro del campo».

El crecimiento de Jesús Vázquez

«Jesús y todos los jugadores tienen posibilidades de jugar, desde que ha estado con nosotros ha tenido un buen rendimiento y eso hace que estemos contentos. Para que el equipo sea competitivo es bueno tener jugadores con opciones».

Delantera diferente a la de la pasada temporada

«Si comparas a Sadiq y Rafa Mir con lo que nos pueden dar Danjuma y Beltrán son jugadores diferentes y eso hace que te centres en las capacidades de los futbolistas para luego adaptarlos en el juego».