Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia Larry Ellison, dueño de Oracle, ha desbancado a Elon Musk como la persona más acaudalada del planeta | Ganó con el BMW Oracle la Copa América de 2010 al Alinghi pero casi no pisó la ciudad, residía en su barco, el mastodóntico Rising Sun

Pedro M. Campos Dubón Valencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:52 | Actualizado 15:59h. Comenta Compartir

387.000 millones de dólares. Este es el dinero que tiene Larry Ellison y que le ha llevado a situarse como el hombre más rico del mundo desbacando a Elon Musk, ahora 8.000 millones de dólares por debajo. Esta novedosa situación se ha dado porque Oracle Corporation, la firma del magnate estadounidense, fundada en 1977, consiguiera más de 100.000 millones de dólares en la bolsa por las previsiones optimistas de la compañía de software en sus acuerdos de inteligencia artificial con OpenAI, Meta, Nvidia y xAI. Ellison posee el 40% de las acciones de Oracle, empresa de la que es ¿(1944) se ha convertido en un supermillonario gracias a sus acciones en Oracle, una empresa de software, de la que posee aproximadamente el presidente, director de tecnología y cofundador, aunque renunció al cargo de CEO de Oracle en 2014 tras 37 años. Ellison posee también el 50% del gigante de los medios Paramount Skydance.

El empresario se evade de los números y la ciencia en el mar y esta afición es la que le unió a Valencia en 2007. La Copa América arribaba a la ciudad del Turia porque el Alinghi, ganador de la edición anterior no podía competir en su país, Suiza, más que nada porque allí no hay mar. Ernesto Bertarelli eligió el «secreto mejor guardado del mundo», como así definió a la costa valenciana el magnate de la Fómrula 1, Bernie Ecclestone, cuando algunos años después el Gran Circo corrió por el trazado urbano. Pero al Oracle no le fue demasiado bien. No llegó a la gran final. Cayó en la Copa Louis Vuitton. Ellison torció el gesto pero se tiró la mano al bolsillo. Fichó a los dos mejores regatistas de ese momento, quizá incluso de la historia, como James Spithill y Russell Coutts y los puso a trabajar para la edición de 2010.

Ampliar Ellison alza la Copa América de 2010 junto a Coutts (centro) y Spithill. EFE

Fue un torneo atípico porque sólo hubo dos combatientes, el Alinghi y el BMW Oracle. Esto ocurrió por una serie de litigios judiciales entre el defensor Alinghi y el desafiante BMW Oracle tras la edición anterior, resultando en la prueba más judicializada de la historia. La controversia se centró en la validez del desafío presentado por el Club Náutico Español de Vela, que BMW Oracle consideró no cumplía los requisitos de un Challenger of Record, lo que llevó a ambos equipos a no acordar una competencia y a disputar el evento directamente entre ellos. Y ganó. A base de talonario, eso sí, pero logró el éxito que más esperaba. Llevaba diez años esperando ese momento. Un ejemplo de su deseo fue cuando BMW Oracle venció en la primera regata. En ese momento le preguntaron si había sido su mejor día en la Copa América. «No ha sido el mejor, ha sido el único», manifestó.

Ampliar Megayate Rising Sun, que era propiedad de Larry Ellison. EFE

Durante el tiempo de las regatas y en la preparación, Larry J. Ellison (1944) vivió en Valencia. El que ahora es el hombre más rico del mundo pisaba una ciudad en ebullición con la mejor prueba de vela de la historia y mientras se gestaba la Fórmula 1. Un punto de encuentro mundial. Pero realmente el magnate no chafó demasiado asfalto, ya que su residencia en esa época fue casi un transatlántico. El ricachón americano poseía un barco llamado Rising Sun, un megayate de lujo de 138 metros de eslora, el sexto más grande del mundo. Cuenta una cancha de baloncesto, tiene con cinco cubiertas y aproximadamente 8.000 metros cuadrados de superficie interior, puede alojar hasta 16 o 18 pasajeros en 9 suites y dispone de una tripulación de hasta 45 personas para atender a los invitados. Su construcción costó más de 300 millones de dólares. Y en el interior había una vitrina vacía a la espera del mejor tesoro. Lo consiguió en 2010. El hueco estaba destinado para el trofeo de la Copa América. Eso sí, el barco lo disfrutó en Valencia porque luego se lo vendió a David Geffen. Antes del Rising Sun tuvo otros lujosos barcos como el Sayonara o el Katana, nombres que reflejaban su pasión por Japón. En la época de la Copa América, el megayate y la base del BMW Oracle eran casi los únicos enclaves por los que se dejaba ver el empresario, además de su velero. En contadísimas ocasiones pasaba de la dársena para adentrarse en las calles de la ciudad.

Aunque durante los meses posteriores a la competición de Valencia Ellison aún daba esperanzas a los políticos locales de volver a surcar las aguas mediterráneas en la próxima edición de la Copa América, el magnate eligió la Bahía de San Francisco, en California. El equipo Oracle Team USA defendió con éxito su título contra Emirates Team New Zealand en una serie de regatas disputada en septiembre de 2013. El Rising Sun ya surcaba otros mares y Larry Ellison se quedó sin comprobar la expasión de una ciudad como Valencia.

Ahora es el rico entre los ricos, pero su infancia no fue sencilla. Es lo que ahora se considera un 'self-made man'. A los nueve meses de vida contrajo neumonía y su madre, de 19 años y de origen judío, al no poder cuidarlo como debía, decidió entregarlo a sus tíos de Chicago para que lo criaran. A los 12 años supo que era adoptado. En su adolescencia mostró un gran interés por las matemáticas y las ciencias. Ya en la Universidad de Illinois fue fue nombrado mejor estudiante del año. Y además del mar también le apasiona el cielo. Volaba con sus veleros de diseño y lo hace también con un caza, concretamente un Soviet MiG-29 con el que sobrevuela San Francisco. Pese a tener una empresa tecnológica, no es muy amante de los ordenadores. Lo que sí posee son trajes negros de Armani y tiene fama de 'playboy', con varios divorcios ya en su chequera.

Y tiene dinero, mucho dinero. Hace ya quince años el nuevo líder de los más acaudalados del planeta vivió en Valencia.