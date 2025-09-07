Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz se dispara este lunes y cambia de tramo las horas más baratas y caras
Lluvias en Valencia. L.P

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este domingo 7 de septiembre de 2025

Redacción

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:49

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 7 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

- Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez

- Aemet activa el aviso naranja este lunes en Valencia por «lluvias muy fuertes» que irán acompañadas de tormenta

- Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia

- La RACV acusa a Albares de ignorar la Constitución y el Estatuto con su menosprecio del valenciano

- Mazón: «La Generalitat ya ha iniciado todas las obras en infraestructuras municipales afectadas por la dana»

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2

    Los amigos que han acompañado a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena
  3. 3 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  4. 4 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  5. 5 Así ha sido el photocall previo al homenaje a Nino Bravo: del recuerdo al mito al sueño hecho realidad del Roig Arena
  6. 6 Un estreno soñado para el Roig Arena, el nuevo icono de Valencia
  7. 7

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  8. 8 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  10. 10 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

