Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este domingo 7 de septiembre de 2025

Redacción Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 7 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

- Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez

- Aemet activa el aviso naranja este lunes en Valencia por «lluvias muy fuertes» que irán acompañadas de tormenta

- Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia

- La RACV acusa a Albares de ignorar la Constitución y el Estatuto con su menosprecio del valenciano

- Mazón: «La Generalitat ya ha iniciado todas las obras en infraestructuras municipales afectadas por la dana»

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.