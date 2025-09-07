Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
El concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada tiene que ser sujetado tras el incidente.
El concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada tiene que ser sujetado tras el incidente. LP

Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez

«Salto del escenario para intentar mediar», asegura Martín Pérez, marido de la alcaldesa y edil responsable de la Policía Local y de los festejos

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:54

El concejal responsable de Seguridad Ciudadana y Fiestas del Ayuntamiento de Moncada, Martín Pérez, encargado precisamente de velar por el buen funcionamiento de los festejos y tratar de evitar que no se produzcan incidentes, se ha visto envuelto esta madrugada en una breve trifulca durante la verbena al saltar del escenario para, según asegura, «tratar de mediar e intentar separar a los implicados».

Los videos que se están difundiendo por redes sociales muestran, según la oposición, lo contrario, y desde el PP y VOX van a pedir la dimisión inminente de Martín Pérez por lo que consideran «una actitud totalmente intolerable» por parte de un concejal.

Este periódico se ha puesto en contacto con el edil implicado, marido a su vez de la alcaldesa, y este ha restado importancia a lo ocurrido. «No ha sido nada, llevo toda la vida atendiendo a servicios de orden públicos y me meto para intentar separar», argumenta.

El incidente captado por los móviles de varios presentes se produce en el momento en el que un grupo de asistentes comienzan a increpar a Pedro Sánchez. Martín Pérez, del PSPV, sostiene que no reaccionó como se ve en las imágenes por dichos insultos contra el presidente del país. «Es en el afán de separarlos cuando me caigo de rodillas desde el escenario, y en suelo dos o tres me empujan pero ya está», esgrime.

De hecho, pese a que en el recinto ferial había numerosa presencia policial, tanto de Policía Local de Moncada como de Guardia Civil, no se llegó a detener a nadie y el único atendido fue el propio concejal, al que tuvieron que curarle la rodilla por la caída.

Sobre el corte de mangas que se aprecia en el vídeo, el edil niega que se trate de dicho gesto que simplemente le respondió: «Venga ya» cuando le insultaron diciéndole: «Me cago en tus muertos, rojos a las fosas».

Según su explicación, el incidente se inició cuando en mitad del espectáculo le quitaron el micrófono al DJ y un grupo de unas diez o doce personas, no residentes de Moncada, comenzaron a montar follón, con insultos a Pedro Sánchez. Al percatarse que había otro grupo increpando a Mazón, pidiendo su dimisión, el concejal de Seguridad Ciudadana saltó del escenario para evitar que se liaran los dos grupos, según su versión de lo ocurrido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los amigos que han acompañado a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  4. 4 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  5. 5 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  6. 6 Así ha sido el photocall previo al homenaje a Nino Bravo: del recuerdo al mito al sueño hecho realidad del Roig Arena
  7. 7 Un estreno soñado para el Roig Arena, el nuevo icono de Valencia
  8. 8

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  9. 9 Muere un motorista en un accidente en Aldaia
  10. 10

    Rusia se ensaña con Ucrania: dispara más de 800 drones y misiles e incendia la sede del Gabinete de Ministros en Kiev

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez