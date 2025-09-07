Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez «Salto del escenario para intentar mediar», asegura Martín Pérez, marido de la alcaldesa y edil responsable de la Policía Local y de los festejos

Ignacio Cabanes Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:54

El concejal responsable de Seguridad Ciudadana y Fiestas del Ayuntamiento de Moncada, Martín Pérez, encargado precisamente de velar por el buen funcionamiento de los festejos y tratar de evitar que no se produzcan incidentes, se ha visto envuelto esta madrugada en una breve trifulca durante la verbena al saltar del escenario para, según asegura, «tratar de mediar e intentar separar a los implicados».

Los videos que se están difundiendo por redes sociales muestran, según la oposición, lo contrario, y desde el PP y VOX van a pedir la dimisión inminente de Martín Pérez por lo que consideran «una actitud totalmente intolerable» por parte de un concejal.

Este periódico se ha puesto en contacto con el edil implicado, marido a su vez de la alcaldesa, y este ha restado importancia a lo ocurrido. «No ha sido nada, llevo toda la vida atendiendo a servicios de orden públicos y me meto para intentar separar», argumenta.

El incidente captado por los móviles de varios presentes se produce en el momento en el que un grupo de asistentes comienzan a increpar a Pedro Sánchez. Martín Pérez, del PSPV, sostiene que no reaccionó como se ve en las imágenes por dichos insultos contra el presidente del país. «Es en el afán de separarlos cuando me caigo de rodillas desde el escenario, y en suelo dos o tres me empujan pero ya está», esgrime.

De hecho, pese a que en el recinto ferial había numerosa presencia policial, tanto de Policía Local de Moncada como de Guardia Civil, no se llegó a detener a nadie y el único atendido fue el propio concejal, al que tuvieron que curarle la rodilla por la caída.

Sobre el corte de mangas que se aprecia en el vídeo, el edil niega que se trate de dicho gesto que simplemente le respondió: «Venga ya» cuando le insultaron diciéndole: «Me cago en tus muertos, rojos a las fosas».

Según su explicación, el incidente se inició cuando en mitad del espectáculo le quitaron el micrófono al DJ y un grupo de unas diez o doce personas, no residentes de Moncada, comenzaron a montar follón, con insultos a Pedro Sánchez. Al percatarse que había otro grupo increpando a Mazón, pidiendo su dimisión, el concejal de Seguridad Ciudadana saltó del escenario para evitar que se liaran los dos grupos, según su versión de lo ocurrido.