Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia La reyerta entre varias personas por una discusión por un piso okupa se saldó con tres jóvenes trasladados al hospital

Una trifulca entre varios jóvenes junto a la plaza de Toros de Valencia, ocurrida en el mediodía de este sábado, se saldó con tres heridos y tres personas detenidas por un delito de riña tumultuaria. Las imágenes de la pelea fueron captadas por los móviles de varios testigos que en ese momento había en este céntrico punto de la capital del Túria.

Al parecer, según las fuentes consultadas por este periódico, la reyerta comenzó por una discusión por un piso okupa. En la misma participaron unas cinco personas, cuatro varones y una mujer, quienes se golpearon con todo lo que tenían a mano, desde un palo hasta una zapatilla.

Los hechos ocurrieron a las 14.30 horas del sábado en el cruce de la calle Colón con la calle Russafa de Valencia. A esa hora el centro de la ciudad estaba lleno de gente y fueron muchos los viandantes que presenciaron la pelea entre este grupo de jóvenes.

La Policía recibió varias llamadas alertando de la trifulca y hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Valencia y de la Policía Nacional.

Los agentes localizaron a un varón tendido en el suelo inconsciente fruto de los golpes y procedieron a la detención de tres de los presuntos implicados en esta riña tumultuaria.

El CICU movilizó una ambulancia del SAMU, un Soporte Vital Básico y un Soporte Vital Avanzado con Enfermería. Los medios sanitarios atendieron a tres jóvenes de unos 20 años. Uno de ellos, el más grave, fue trasladado al Hospital General de Valencia por el SAMU con politraumatismos. Y los otros dos fueron evacuados a este mismo centro hospitalario con diversas contusiones.

Las peleas en esta zona de la ciudad está comenzando a ser relativamente frecuentes, en la calle Pelayo y alrededores se han producido episodios violentos similares a lo largo de este verano, según fuentes policiales.