Mazón: «La Generalitat ya ha iniciado todas las obras en infraestructuras municipales afectadas por la dana»
El jefe del Consell calcula que ya han concluido las reparaciones en los municipios dañados el 29 de octubre
Valencia
Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:10
Carlos Mazón ha destacado que «ya se han puesto en marcha todas las obras de titularidad municipal que la Generalitat ha asumido para ayudar a ... los ayuntamientos en la recuperación de infraestructuras dañadas por las riadas». En un comunicado publicado por la Generalitat, el jefe del Consell ha remarcado la «inversión de más de 50 millones de euros para llevar a cabo la rehabilitación en 57 actuaciones en más una veintena localidades de las que ya se han terminado cerca de la mitad», lo que ha calificado como «un ejercicio de eficacia, compromiso y solidaridad con los ayuntamientos».
«Tras concluir en tiempo récord las 18 carreteras autonómicas dañadas por las riadas, con una dotación de 75 millones y la red de Metrovalencia con 140 millones de euros, el Consell centra ahora sus esfuerzos en acelerar la recuperación de vías, pasarelas y puentes municipales», ha apuntado Mazón, quien ha mencionado entre las obras ya concluidas los puentes de Siete Aguas, de Chiva y el que une Catarroja y Massanassa, y la pasarela peatonal sobre el rio Magro en Algemesí, entre otras. A su juicio, la colaboración de la Generalitat con las localidades damnificadas para «seguir dando respuesta a las necesidades de los municipios» y ha aludido a otras infraestructuras locales que se han sumado en las últimas semanas como la vía urbana CV-4126 de Alfafar y la reparación del viario auxiliar y estructura de acceso al centro comercial Bonaire, desde la CV-410 de Aldaia.
Transferidos siete millones de la UE a las mancomunidades
La Generalitat ha transferido 7.150.000 euros procedentes de fondos NextGenerationEU a las mancomunidades de municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre con el fin de impulsar proyectos de reconstrucción y de mitigación de riesgos climáticos. Estas ayudas se enmarcan en la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana, financiada por la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha subrayado «la agilidad con la que se ha gestionado el pago de estas ayudas» y ha indicado que el Decreto 63/2025, que aprobaba las bases reguladoras y la concesión directa, se publicó el pasado 20 de mayo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Al respecto, Mazón ha destacado «el esfuerzo inversor y a pulmón que la Generalitat realiza con la mayor movilización de recursos de su historia en el menor tiempo posible, pese a la falta de apoyo del Ejecutivo central». En este sentido, ha instado al Gobierno de España a dar ayudas a fondo perdido que «permitan avanzar en la renovación de infraestructuras viarias, educativas, sociales y sanitarias, que son necesarias y merecidas por la ciudadanía valenciana».
También ha lamentado el jefe del Consell que «mientras la Generalitat ha finalizado todas las vías de titularidad autonómica y está avanzando en las municipales, el Gobierno de España sigue sin recuperar la línea C3 de Cercanías y sin finalizar de forma definitivas carreteras tan importantes como el by-pass». El jefe del Consell ha indicado que «uno de los objetivos prioritarios de la reconstrucción es la colaboración directa con los ayuntamiento para dar respuesta a sus necesidades y apoyarles en las labores de reactivación y refuerzo de sus infraestructuras». De este modo, ha detallado distintas medidas para auxiliar a las poblaciones afectadas por la dana, entre las que ha recalcado los 62 millones de euros con ayudas de hasta 200.000 euros destinada a ayuntamientos para afrontar los gastos extraordinarios a causa de la barrancada.
Igualmente, Mazón se ha referido a los 7,1 millones de euros a mancomunidades para restitución de infraestructuras turísticas y el desarrollo de medidas de prevención de amenazas climáticas. Además de citar diversos contratos de emergencia como el dotado con 30 millones de euros para la reparación de camiones rurales y 6,5 millones de euros para la limpieza y rehabilitación de 40 parques industriales, ha recordado el plan de choque dotado con 180 millones de euros para gestionar más de 800.000 toneladas de residuos provocados por la dana y la reconstrucción, el ofrecimiento a los ayuntamientos afectados por el temporal la ayuda de Vaersa para agilizar la reparación urgente de la red de alcantarillado. «A esto hay que añadir las obras realizadas en las 123 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y colectores gravemente afectados por las riadas con una partida cercana a los 55 millones de euros», ha concluido.
Los regantes lamentan la politización
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Juan Valero de Palma, ha lamentado la politización de la dana que asoló sobre todo la Comunidad Valenciana durante el pasado 29 de octubre. «Es una pena que también se politice el tema, hay una dana política que está después de sufrir la dana meteorológica», ha lamentado, informa Europa Press. A su juicio, tanto el Gobierno como la Generalitat valenciana han mostrado «voluntad política en actuar» de cara a la reconstrucción de las zonas afectadas. Sin embargo, ha lamentado que esta «crisis política» esté evitando que «haya esa coordinación y esa lealtad entre las administraciones» que permite el trabajo «conjunto» necesario para la recuperación. «Los ciudadanos no quieren ver al Gobierno de España y a la Generalidad peleándose, (...) lo que quieren ver es al gobierno de España y a la generalidad trabajando juntos para resolver esos problemas», ha recalcado. En este contexto, ha avanzado que pediría al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) poner el foco sobre los regadíos y las obras hidráulicas. Sin embargo, ha reconocido que «nada de lo que tenga que ver con una obra hidráulica puede ser urgente porque necesariamente tiene que pasar por un proceso de maduración y de aprobación muy largo». Aún así, Valero ha incidido en que la dana es una «oportunidad» para que la sociedad sea consciente de que las obras hidráulicas son «imprescindibles». «Es imposible evitar daños y muertes en una dana como ésta pero las obras hidráulicas son parte de la solución y muy importante. Si no hubiera estado la presa de Forata hubiera habido muchas más víctimas y muchos más daños materiales», ha señalado.
