Carlos Mazón, jefe del Consell. E.P.

Mazón: «La Generalitat ya ha iniciado todas las obras en infraestructuras municipales afectadas por la dana»

El jefe del Consell calcula que ya han concluido las reparaciones en los municipios dañados el 29 de octubre

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:10

Carlos Mazón ha destacado que «ya se han puesto en marcha todas las obras de titularidad municipal que la Generalitat ha asumido para ayudar a ... los ayuntamientos en la recuperación de infraestructuras dañadas por las riadas». En un comunicado publicado por la Generalitat, el jefe del Consell ha remarcado la «inversión de más de 50 millones de euros para llevar a cabo la rehabilitación en 57 actuaciones en más una veintena localidades de las que ya se han terminado cerca de la mitad», lo que ha calificado como «un ejercicio de eficacia, compromiso y solidaridad con los ayuntamientos».

