Mazón: «La Generalitat ya ha iniciado todas las obras en infraestructuras municipales afectadas por la dana»

Carlos Mazón ha destacado que «ya se han puesto en marcha todas las obras de titularidad municipal que la Generalitat ha asumido para ayudar a ... los ayuntamientos en la recuperación de infraestructuras dañadas por las riadas». En un comunicado publicado por la Generalitat, el jefe del Consell ha remarcado la «inversión de más de 50 millones de euros para llevar a cabo la rehabilitación en 57 actuaciones en más una veintena localidades de las que ya se han terminado cerca de la mitad», lo que ha calificado como «un ejercicio de eficacia, compromiso y solidaridad con los ayuntamientos».

«Tras concluir en tiempo récord las 18 carreteras autonómicas dañadas por las riadas, con una dotación de 75 millones y la red de Metrovalencia con 140 millones de euros, el Consell centra ahora sus esfuerzos en acelerar la recuperación de vías, pasarelas y puentes municipales», ha apuntado Mazón, quien ha mencionado entre las obras ya concluidas los puentes de Siete Aguas, de Chiva y el que une Catarroja y Massanassa, y la pasarela peatonal sobre el rio Magro en Algemesí, entre otras. A su juicio, la colaboración de la Generalitat con las localidades damnificadas para «seguir dando respuesta a las necesidades de los municipios» y ha aludido a otras infraestructuras locales que se han sumado en las últimas semanas como la vía urbana CV-4126 de Alfafar y la reparación del viario auxiliar y estructura de acceso al centro comercial Bonaire, desde la CV-410 de Aldaia.

Ampliar Transferidos siete millones de la UE a las mancomunidades La Generalitat ha transferido 7.150.000 euros procedentes de fondos NextGenerationEU a las mancomunidades de municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre con el fin de impulsar proyectos de reconstrucción y de mitigación de riesgos climáticos. Estas ayudas se enmarcan en la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana, financiada por la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha subrayado «la agilidad con la que se ha gestionado el pago de estas ayudas» y ha indicado que el Decreto 63/2025, que aprobaba las bases reguladoras y la concesión directa, se publicó el pasado 20 de mayo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Al respecto, Mazón ha destacado «el esfuerzo inversor y a pulmón que la Generalitat realiza con la mayor movilización de recursos de su historia en el menor tiempo posible, pese a la falta de apoyo del Ejecutivo central». En este sentido, ha instado al Gobierno de España a dar ayudas a fondo perdido que «permitan avanzar en la renovación de infraestructuras viarias, educativas, sociales y sanitarias, que son necesarias y merecidas por la ciudadanía valenciana».

También ha lamentado el jefe del Consell que «mientras la Generalitat ha finalizado todas las vías de titularidad autonómica y está avanzando en las municipales, el Gobierno de España sigue sin recuperar la línea C3 de Cercanías y sin finalizar de forma definitivas carreteras tan importantes como el by-pass». El jefe del Consell ha indicado que «uno de los objetivos prioritarios de la reconstrucción es la colaboración directa con los ayuntamiento para dar respuesta a sus necesidades y apoyarles en las labores de reactivación y refuerzo de sus infraestructuras». De este modo, ha detallado distintas medidas para auxiliar a las poblaciones afectadas por la dana, entre las que ha recalcado los 62 millones de euros con ayudas de hasta 200.000 euros destinada a ayuntamientos para afrontar los gastos extraordinarios a causa de la barrancada.

Igualmente, Mazón se ha referido a los 7,1 millones de euros a mancomunidades para restitución de infraestructuras turísticas y el desarrollo de medidas de prevención de amenazas climáticas. Además de citar diversos contratos de emergencia como el dotado con 30 millones de euros para la reparación de camiones rurales y 6,5 millones de euros para la limpieza y rehabilitación de 40 parques industriales, ha recordado el plan de choque dotado con 180 millones de euros para gestionar más de 800.000 toneladas de residuos provocados por la dana y la reconstrucción, el ofrecimiento a los ayuntamientos afectados por el temporal la ayuda de Vaersa para agilizar la reparación urgente de la red de alcantarillado. «A esto hay que añadir las obras realizadas en las 123 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y colectores gravemente afectados por las riadas con una partida cercana a los 55 millones de euros», ha concluido.