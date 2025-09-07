Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Rusia lanza un ataque masivo con drones y misiles y alcanza por primera vez una sede del Gobierno de Ucrania
El ministro de Exteriores, durante un acto en Madrid la semana pasada. EFE

La RACV acusa a Albares de ignorar la Constitución y el Estatuto con su menosprecio del valenciano

«Es un idioma con personalidad propia», defiende la institución, partidaria de su reconocimiento a nivel español e internacional

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:20

En un contundente comunicado, la Real Academia de Cultura Valenciana arremete contra el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por sus recientes declaraciones de ... menosprecio del valenciano. Para la RACV, que se pronuncia sobre este particular «en defensa del nombre y la entidad» del idioma autóctono y «condena» las palabras del ministro «en contra de su reconocimiento oficial en Europa», la postura de Albares significa «ignorar el Estatuto de Autonomía y la Constitución».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los amigos que han acompañado a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena
  2. 2 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  3. 3 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  4. 4 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  5. 5 Así ha sido el photocall previo al homenaje a Nino Bravo: del recuerdo al mito al sueño hecho realidad del Roig Arena
  6. 6 Un estreno soñado para el Roig Arena, el nuevo icono de Valencia
  7. 7 Muere un motorista en un accidente en Aldaia
  8. 8 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  9. 9

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  10. 10 Lamine Yamal y su felicitación más tierna: «Te amo primer hijo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La RACV acusa a Albares de ignorar la Constitución y el Estatuto con su menosprecio del valenciano

La RACV acusa a Albares de ignorar la Constitución y el Estatuto con su menosprecio del valenciano