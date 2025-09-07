La RACV acusa a Albares de ignorar la Constitución y el Estatuto con su menosprecio del valenciano

En un contundente comunicado, la Real Academia de Cultura Valenciana arremete contra el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por sus recientes declaraciones de ... menosprecio del valenciano. Para la RACV, que se pronuncia sobre este particular «en defensa del nombre y la entidad» del idioma autóctono y «condena» las palabras del ministro «en contra de su reconocimiento oficial en Europa», la postura de Albares significa «ignorar el Estatuto de Autonomía y la Constitución».

Según explica en una nota de prensa, la RACV entiende que «la conciencia lingüística de los escritores valencianos a lo largo de la Historia no ofrece indicios de duda». «Desde las primeras manifestaciones literarias valencianas», prosigue, «los diferentes autores siempre han asumido y expresado que sus textos estaban escritos en lengua valenciana, como lo demuestran abundantísimos testigos escritos de todas las épocas». Cita entre estas referencias a Joanot Martorell, que en la dedicatoria de su novela Tirant lo Blanch anotó: «Me atreviré a expondre: no solament de lengua anglesa en portuguesa. Mas encara de portuguesa en vulgar valenciana: per ço que la nació d'on yo só natural se'n puxa alegrar».

A este argumento, la Academia añade que «la conciencia lingüística actual de la gran mayoría de ciudadanos de la Comunidad Valenciana» se decanta en esa misma dirección que su comunicado defiende: «El idioma que hablan se denomina valenciano y es una modalidad con personalidad propia y diferenciada de las de su entorno». De ahí sus reproches hacia Albares y hacia quienes enarbolan «determinados esfuerzos políticos, económicos e institucionales que, obsesivamente y desde hace décadas, pretenden cambiar esta realidad sociológica incuestionable y legítima, intentando actuar especialmente en las nuevas generaciones de valencianos».

También recuerda la Academia que «la tradición literaria, gramatical y lexicográfica refuerza la identidad lingüística valenciana» y añade: «Desde un punto de vista puramente práctico, no tiene sentido insistir en la publicación de diccionarios y gramáticas valencianas, traductores informáticos valencianos, la realización de doblajes audiovisuales valencianos o la simple fijación de un estándar valenciano oral y escrito propio si no se admite definitivamente la existencia del valenciano como sujeto idiomático diferenciado del catalán y, en consecuencia, lo sienta pleno reconocimiento como tal, a nivel estatal e internacional, en todos los ámbitos». El comunicado de la RACV concluye en estos términos, en alusión a cómo la «existencia diferenciada de la lengua valenciana quedó a nivel legal resuelta en 1982»: en su opinión, «desde un punto de vista jurídico, la única categoría oficial del valenciano es la de 'lengua' o 'idioma'».