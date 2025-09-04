Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
Vista panorámica de una sesión plenaria del Parlamento Europeo. Efe

Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán

El documento deja en evidencia la decisión del Gobierno de defender exclusivamente el reconocimiento de gallego, catalán y euskera en Europa

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:27

Un informe elaborado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) el pasado mes de enero en relación con las lenguas que no son ... oficiales en la Unión Europea pero que sí que disfrutan de un papel prominente similar al del catalán, el gallego y el euskera en España, reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán. El documento, al que ha tenido acceso este diario, enumera el conjunto de lenguas que se hablan en cada uno de los miembros de la Unión y de los países candidatos a serlo, y a la hora de referirse a las de España diferencia entre el gallego, el euskera, el catalán, el aranés y el valenciano.

