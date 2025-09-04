Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán

Un informe elaborado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) el pasado mes de enero en relación con las lenguas que no son ... oficiales en la Unión Europea pero que sí que disfrutan de un papel prominente similar al del catalán, el gallego y el euskera en España, reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán. El documento, al que ha tenido acceso este diario, enumera el conjunto de lenguas que se hablan en cada uno de los miembros de la Unión y de los países candidatos a serlo, y a la hora de referirse a las de España diferencia entre el gallego, el euskera, el catalán, el aranés y el valenciano.

El informe se elaboró a raíz de una solicitud formulada por el vicepresidente del Parlamento Europeo, el eurodiputado valenciano Esteban González Pons, que además forma parte del Grupo de Trabajo de la Mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos de la Eurocámara. En una reunión de este último grupo celebrada en diciembre en relación con la petición del Gobierno español de reconocer el catalán, el gallego y el euskera –las tres lenguas sobre las que insistió este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares-, el también portavoz del PP europeo remarcaba que esas no eran las únicas lenguas cooficiales en España, y recordaba que el valenciano es oficial en la Comunitat Valenciana, tal y como reconoce de forma expresa su Estatuto de Autonomía.

Por ese motivo, González Pons solicitaba en esa reunión un análisis para confirmar oficialmente el número de lenguas cooficiales existentes actualmente en España, así como la enumeración de todas las lenguas utilizadas por los diputados que no sean oficiales en los Estados miembros.

Euskera, gallego, catalán, aranés y valenciano

El resultado de esa petición es un informe al que ha tenido acceso este diario que señala textualmente que «en España, junto con el castellano o español, el euskera/vasco es lengua oficial en el País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra; el gallego es lengua oficial en Galicia; el catalán es lengua oficial en las Illes Balears; el catalán y el aranés son lenguas oficiales en Cataluña y el valenciano lo es en la Comunidad Valenciana».

En el mismo informe se puede leer lo que recoge la carta magna valenciana, su Estatuto de Autonomía, que en su artículo 6 señala que «la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado».

También recuerda que la Ley 4/1983 valenciana, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano tiene por objetivo regular el uso normal y oficial del valenciano en todos los ámbitos de la convivencia social, así como su enseñanza. De conformidad con el artículo 7, apartado 2, el valenciano y el castellano son lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana y como tales su utilización por la Administración se hará en la forma regulada por la Ley». Y que según 'El español en el mundo: anuario del Instituto Cervantes 2024', el 51,6 % de la población de la Comunidad Valenciana habla valenciano.

El contenido de este informe, que se acaba de dar a conocer, deja en evidencia el criterio del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de solicitar a las instituciones europeas el reconocimiento únicamente del catalán, el gallego y el euskera. Este miércoles, el ministro Albares se negaba a reconocer el valenciano e insistía en que la solicitud que plantea el Ejecutivo afecta únicamente a esas tres lenguas. En una entrevista en Onda Cero, y preguntado en repetidas ocasiones por el valenciano, Albares se limitaba a insistir en que «en este momento» la oficialidad que reclama el Gobierno es exclusivamente para esas tres lenguas.

El pasado mes de enero, González Pons ya remitió una carta al ministro Albares en la que recordaba que había excluido al valenciano de su petición de reconocimiento por parte del Parlamento Europeo y dirigida a permitir la utilización en la Eurocámara de las lenguas reconocidas como «cooficiales» en algunas Comunidades Autonomas de Espana, «aunque no todas, pues, supongo que por razones políticas, en sus cartas anteriores usted excluye al valenciano».

El dirigente popular recordaba que el valenciano es «una lengua cooficial que, en el ordenamiento jurídico espanol, tiene idéntico reconocimiento y derechos que el catalán, el gallego o el vasco. Lo único que diferencia al valenciano de estas tres lenguas es que se habla en una región que no tiene un partido independentista de los que apoyan al Gobiemo que la defienda». En sendas reuniones posteriores del mismo grupo de trabajo, de febrero y marzo de este año, el eurodiputado valenciano ha insistido en reclamar que el valenciano debe ser tratado como una lengua distinta y en pie de igualdad con otras tres lenguas. Y que se tenga en cuenta a la Comunidad Valenciana y su estatuto jurídico.

González Pons ha reclamado en el grupo de trabajo que se tenga en cuenta el estatuto jurídico del valenciano

La posición de Albares derivó en la reacción inmediata de la Generalitat. El president Carlos Mazón exigía «una rectificación y disculpas publicas» al ministro por sostener esas palabras y advertía que solicitaría su dimisión o su cese inmediato en el caso de no hacerlo. El debate sobre al reconocimiento de las tres lenguas cooficiales que defiende el Gobierno está bloqueado en Europa hasta el mes de diciembre, tras la negativa del PP y del Gobierno alemán a abordarlo. Ese reconocimiento es uno de los acuerdos de la investidura alcanzados por Pedro Sánchez con Puigdemont.

Albares ha presentado este jueves en la sede de su Ministerio la nueva Estrategia de Acción Exterior 2025-2028 aprobada por el Gobierno el pasado mes de junio y que recoge las prioridades y los valores que moverán la política exterior para los próximos años. Tal y como destacó la víspera, esa estrategia está traducida «al catalán, al euskera y al gallego».

Este jueves, el expresident de la Generalitat Ximo Puig también se ha referido a esta polémica. En una entrevista en Radio Valencia, el exlíder del PSPV ha considerado este asunto como una «cuestión de nomenclatura que hay que resolver. De situar claramente el valenciano-catalán que es evidentemente lo que toca. Esa denominación para Europa nosotros la apoyamos en su momento y la apoyó Maragall».