El centenario del himno de la Comunitat centra el 9 d'Octubre

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado la campaña institucional del 9 d'Octubre de 2025. La música y el centenario de la ... aprobación del Himno de la Comunitat Valenciana son los protagonistas de una festividad «abierta y participativa».

El jefe del Consell ha dado a conocer la programación del 9 d'Octubre en la que se conmemora el centenario de la aprobación –por parte de los alcaldes de los ayuntamientos de Alicante, Castellón de la Plana y Valencia en mayo de 1925– del Himno de la Exposición de 1909 como Himno Oficial de la Comunitat Valenciana, tal como recoge la Ley 8/1984. En este sentido, Mazón ha asegurado que la pieza compuesta por José Serrano con letra de Maximiliano Thous será uno de los ejes de la campaña.

Mazón ha subrayado «el guiño histórico a un emblema de una tierra que ha hecho de la música mucho más que una seña de identidad que nos recuerda que, cuando los valencianos, alicantinos y castellonenses nos unimos, podemos construir símbolos duraderos que nos representan a todos».

En este sentido, ha recordado que el 95% de los 542 municipios de nuestra región cuenta con una banda, una agrupación de dolçaines i tabalets o una rondalla, y ha resaltado que «el 50% de las bandas de toda España están en la Comunitat Valenciana».

El programa de actos de la festividad se inicia hoy con las jornadas de puertas abiertas del Palau de la Generalitat hasta el 7 de octubre, que se completará con actividades infantiles el 5 de octubre en Alicante, València, Castellón de la Plana y Elche, y la proyección de historias mapeadas el 8 de octubre sobre la Torre Vella del Palau.

El president ha señalado que como novedad este año «un espectáculo de más de 200 drones que, bajo el título 'Océanos' se llevará a cabo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Además, tendrán lugar los fuegos artificiales en la madrugada del 8 al 9 de octubre, y los conciertos de bandas de música en Alicante, Valencia, Castellón de la Plana y Elche, entre otros actos.

Este año, el concepto de la campaña, elaborada por la agencia Trumbo, se centra en crear un mensaje de celebración, orgullo y respeto por lo que significa ser valenciano, invitando a vivir y sentir nuestra identidad y nuestras tradiciones con una nueva mirada.

Para ello han utilizado los colores de la senyera y la palabra 'Vixca', haciendo un guiño al texto original del himno de la Comunitat Valenciana a la que se suman palabras y frases literales del mismo para redescubrirlo. A nivel gráfico, se explora el cromatismo y forma de la senyera para tener una imagen de esta más contemporánea.

Las actividades de este año contarán con la II edición del Concurso Internacional de Historias Mapeadas que se proyectarán el 8 de octubre sobre la fachada de la Torre Vella del Palau, que se enmarca en el Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia. Asimismo, entre el 6 y el 8 de octubre, desde las 20.00 a las 00.00 horas habrá una proyección 360º sobre la fachada del Palau con la imagen del cartel institucional.

El 8 de octubre tendrá lugar un espectáculo nocturno de drones desde la Ciutat de les Arts i les Ciències donde se podrá disfrutar de una exhibición de naturaleza y vida con más de 200 drones en el cielo.

Del 1 al 7 de octubre podrá visitarse el Palau de la Generalitat en horario de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Y del 3 al 5 de este mismo mes se podrán degustar productos tradicionales en la 'Gastroneta' que estará ubicada en la calle Caballeros de València.

Además, el 5 de octubre de 11.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 19.00 horas, se llevarán a cabo actividades para los más pequeños. En Alicante, en la plaza Gabriel Miró se realizará una Feria Circense, en Valencia en la calle Caballeros habrá una Feria Medieval, en Castellón de la Plana en la plaza de las Aulas tendrá lugar una Feria Kermesse, y en la plaza de Baix de Elche se realizará un Atelier de Juegos.

Bandas y fuegos artificiales

El 9 d'octubre, tendrá lugar el concierto de bandas a las 11.00 horas en la plaza Huerto de Sogueros de Castelló de la Plaza, y a las 12.00 horas en el Paseo de la Explanada de Alicante, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, y en la plaza de Baix de Elche.

Por último, en la madrugada del 8 al 9 de octubre se dispararán los castillos de fuegos artificiales, como primer acto del Día de la Comunitat Valenciana, desde el Puerto de Alicante, el Puente de Monteolivete de València, entre el Auditorio y el Palacio de Congresos de Castelló de la Plana y el Puente del Ferrocarril de Elche.