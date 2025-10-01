Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bajada de la Real Senyera en 2024. Iván Arlandis

El centenario del himno de la Comunitat centra el 9 d'Octubre

El jefe del Consell presenta el programa institucional de la fiesta de los valencianos I Las celebraciones comienzan este miércoles 1 de octubre con las jornadas de puertas abiertas en Les Corts

R. V.

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:00

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado la campaña institucional del 9 d'Octubre de 2025. La música y el centenario de la ... aprobación del Himno de la Comunitat Valenciana son los protagonistas de una festividad «abierta y participativa».

