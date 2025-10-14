Un catedrático en la comisión dana de les Corts: la Albufera fue «una heroína geográfica» que salvó muchas vidas

El segundo compareciente en la comisión de les Corts sobre la dana quiso poner el foco en un aspecto en el que LAS PROVINCIAS viene ... insistiendo: la Albufera. José María Lozano, catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la UPV, pidió «una especial atención hacia la Albufera», a la que definió como «una heroína geográfica» el día de la dana laminando una gran cantidad de agua y evitando así males mayores.

Lozano afirmó que hay una falta evidente de financiación para el paraje y recordó que la propia CHJ está reconociendo que no está vertiendo el agua limpia que necesita para mantener un buen estado de salud.

En su comparecencia, y ante las preguntas de los diferentes partidos, quiso remarcar y criticar la coordinación «inexistente» entre el Gobierno central y el autonómico para llevar a cabo una reconstrucción que, ya advirtió, no va a ser rápida: «Una década», sentenció.

El catedrático también resaltó, sobre las infraestructuras, el papel «muy importante» de las diputaciones. Se mostró sorprendido por el parón en la depuradora de Alcàsser, por la falta de funcionamiento de algunos tanques de tormentas y pidió que se apueste más por aparcamientos en altura y menos sótanos.

Sobre el tiempo transcurrido desde el 29 de octubre que ahora «tenemos suficientes indicadores sobre las causas directas o inmediatas, pero yo manejo la misma información que ustedes», advirtió.