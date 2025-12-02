Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Fernández Bielsa, en un reciente acto del PSPV. JESÚS SIGNES

Bielsa pide la reapertura de la comisión de la dana en la Diputación tras la entrevista a Pradas

El portavoz del PSPV dice que debe acudir el exjefe de Bomberos, Basset, así como el presidente Mompó y el diputado responsable del Consorcio Provincial

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:01

Comenta

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, anunció este martes que pedirán la reapertura de la comisión de investigación de la dana en la institución provincial, al considerar que se cerró «en falso» tras conocer las declaraciones de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, en una entrevista televisiva.

Fernández Bielsa realizó este anuncio antes de la comisión de seguimiento del presupuesto de la Diputación para los municipios que sufrieron la dana hace un año, una convocatoria que también criticó por «tardía». Dijo que iba a aprovechar la comparecencia de los alcaldes para «pedir inmediatamente la reapertura de la comisión de investigación de la dana de la Diputación, especialmente para que comparezca el señor Basset después de todo lo acontecido en la declaración de la consellera Pradas, donde directamente culpa al jefe operativo y máximo responsable del Consorcio de Bomberos de esta casa de la Diputación en el tardío envío del ES-Alert que produjo, como todos sabemos, el fallecimiento de 229 víctimas mortales». José Miguel Basset, ya jubilado, era el jefe de Bomberos de la Diputación.

En su opinión, hay que dar una «explicación en esa comisión que se ha cerrado en falso, donde tienen que ir Basset, el presidente de la Diputación y el diputado de Bomberos. Deben comparecer para explicar qué pasó, porque el día que compareció el jefe operativo no se nos dio esta información y por tanto la comisión se ha cerrado en falso y queremos saber la verdad, no solamente el Grupo Socialista en la Diputación, sino queremos que se traslade la verdad a las familias afectadas por por la dana».

