Pradas, antes de su declaración en el TSJ. Irene Marsilla

Pradas incrementa la presión sobre Suárez y Basset al señalarles por su actuación en el Cecopi

La consellera deja ya de hablar de los técnicos para apuntar a los dos responsables de la gestión de la emergencia

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:45

Comenta

Salomé Pradas, la consellera de la dana, parece que ha recuperado cierto fuelle o al menos su discurso se ha revitalizado tras su entrevista en ... Salvados (La Sexta). El formato del programa, siempre exquisito en la factura, suele permitir a los entrevistados salir con mejor imagen de la que llegaron. Existen casos al contrario, claro. Pero las víctimas no piensan lo mismo. Una de las asociaciones, Víctimes Dana 29 Octubre, ya han censurado su «teatro público» cargado de «dramatismo y estrategias discursivas».

