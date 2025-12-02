Pradas incrementa la presión sobre Suárez y Basset al señalarles por su actuación en el Cecopi

Salomé Pradas, la consellera de la dana, parece que ha recuperado cierto fuelle o al menos su discurso se ha revitalizado tras su entrevista en ... Salvados (La Sexta). El formato del programa, siempre exquisito en la factura, suele permitir a los entrevistados salir con mejor imagen de la que llegaron. Existen casos al contrario, claro. Pero las víctimas no piensan lo mismo. Una de las asociaciones, Víctimes Dana 29 Octubre, ya han censurado su «teatro público» cargado de «dramatismo y estrategias discursivas».

La entrevista tenía dos frentes temáticos, tal y como era previsible desde el punto de vista informativos. Por un lado Mazón, su desatención y la incomprensible comida en El Ventorro. Y como añadidos, el posterior enfrentamiento con el equipo de Presidencia y la lenta agonía de Pradas hasta que se le comunica su salida del Gobierno valenciano. Fueron 11 días de angustia.

El resto de cuestiones de ese segundo grupo pivotaban fundamentalmente sobre la reunión en el Cecopi y el retraso del envío del Es Alert. Siguió el guion establecido, pero ahora ya sin máscaras dialécticas. Así, en vez ese ambiguo los técnicos de su declaración judicial, ahora ya concretó nombres y hechos. Apuntó a los dos grandes responsables de la gestión de la emergencia, los dos pilares sobre los que se adoptaban decisiones. Por un lado, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Funcionario con más de 30 años de experiencia. Por otro, José Miguel Basset, el jefe de los Bomberos, hoy ya jubilado.

Cargó con más intensidad contra Basset, sin duda. A él, de hecho, le atribuyó la retirada de los bomberos del barranco del Poyo. Las unidades que fueron comisionadas alrededor de las 12.30 horas se marcharon tras ver que el caudal bajaba. Responsables del Consorcio que han declarado hasta la fecha lo han admitido, pero siempre han culpado a Emergencias por no dar una orden clara de cuánto tiempo querían mantener ese dispositivo. Pero también se podía haber optado por lo contrario y bajo el mismo argumento. Como no hay indicación de hora, seguimos hasta nueva orden.

En realidad, la falta de vigilancia in situ de los barrancos se ha demostrado como uno de los grandes errores de la emergencia. Las declaraciones testificales han permitido concluir que esa decisión se adoptó de manera autónoma por los bomberos y, todavía más grave, no se comunicó a Emergencias. De tal forma que, al inicio del Cecopi, el planteamiento de los dirigentes era que el caudal del barranco había bajado, pero además estaba vigilado.

Pero también encuentra otros reproches. El más grave, la contumaz oposición al envío del Es Alert. Basset se opuso en el Cecopi al uso de esta medida porque, según su criterio, podía generar una especie de efecto estampida de los destinatarios que tratarían de huir del lugar. Algo cercano al caos. Recordemos que, según la Generalitat, el motivo del Es Alert siempre estuvo centrado en la presa de Forata, pero nunca en el barranco del Poyo.

Por último, aprovechó la entrevista para lanzar algo de presión al que fuera subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. El funcionario, que atraviesa un duro momento anímico, comparece el próximo jueves ante la instructora de la dana. Lleva más de un año esperando su oportunidad. La consellera apuntó en la entrevista que ella siempre estuvo pidiendo información. Señaló a Suárez como el enlace con el 112. «Voy a respetar que él explique las llamadas al 112». Y aún lanzó otro dardo antes de concluir: «El director de la Agencia donde esta el 112 es el señor Argüeso».