Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir» «Imagino que el president reacciona cuando a las 19.47 le aviso de que vamos a mandar el Es-Alert, porque es cuando empieza a hacer llamadas», asegura la exconsellera, muy molesta con Miguel Polo (CHJ): «No paraba de titubear»

Burguera/Alcaraz/Checa Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:48 | Actualizado 22:56h.

Salomé Pradas relata en la entrevista de La Sexta que, conforme van pasando las horas y se desarrolla el Cecopi sin que la comunicación con Carlos Mazón fuera fluida, la entonces consellera relativiza lo que pudiera aportar el president de la Generalitat frente a la devastación que ya estaba generando la dana. Pradas niega que esperase instrucciones de Mazón, especialmente a partir de que el mensaje de Es-Alert va tomando forma.

«Al señor Mazón no le esperé para nada. Era asburdo, si no me cogía las llamadas y no sabíamos si iba a venir.», argumenta Pradas, quien recuera que «me llama él a mí a las 20.10 horas para decirme que está viniendo al Cecopi». No es en ese momento, cuando falta un minuto para mandar el Es-Alert, cuando Pradas informa al entonces president de que iba a enviarse el mensaje a los móviles, sino 23 minutos antes.

La que era máxima responsable del Cecopi durante la dana explica que «a las 19.47 ya le había informado de que se iba a enviar el mensaje».

«Yo me imagino que él se activa ahí, porque después hizo unas llamadas al personal de su gabinete y de protocolo. Es en ese momento cuando empieza a actuar, es cuando él reacciona y llama a su equipo y me imagino que para preparar su desplazamiento al Cecopi», considera la exconsellera.

Pradas, durante la entrevista, señala que, en relación al Cecopi, su principal disconformidad es con Miguel Polo, el responsable de la CHJ. De ahí que no le apeteciera ni llamarle. «En el Cecopi no habían ingenieros hidráulicos como los del CHJ. A mí no me apetece hablar con él porque estaba enfadada. Polo no paraba de titubear esa tarde. Pedi que le llamaran para hablar de Forata. La tensión era máxima. Reaccioné así y pido disculpas. Necesitaba que Polo nos informase, y fue cuando le llaman y dice que en 13 horas, no, en dos horas se podia desbordar Forata. El tiempo me ha dado la razón de por qué estaba resquemada con Polo», relata.

Para la exconsellera, «el mayor fallo en todo el día es que no teníamos información real, de Aemet y de la CHJ, de lo que pasaba en la zona del barranco del Poyo».

Respecto a lo que sabían los bomberos, Pradas asegura que «allí estaba el jefe superior del Consorcio de Bomberos (Basset) y no trasladó nada, no se habló del barranco del Poyo». En relación al aluvión de llamadas al 112 y la falta de transmisión de esas reclamaciones de los usuarios, «tendrá que ser Suárez quien expliqué por que no llegó esa información de las llamadas del 112. Las llamadas no nos llegaban y de lo que se fiaba el Cecopi es de lo que nos llegaba desde Aemet y la CHJ, y no nos avisaron verbalmente, sino por email a las 18.45 cuando ya había llegado el gran tsunami».