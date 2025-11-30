La exconsellera responsabiliza al exjefe de Bomberos Basset de la retirada de la vigilancia en el barranco del Poyo Pradas insiste en que la información que le ofrecía la CHJ suponía que el «barranco iba casi seco»

Burguera/Alcaraz/Checa Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:53 | Actualizado 22:07h.

Salomé Pradas, durante la entrevista en La Sexta, defiende la versión de quien era en aquel momento su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, y recalca que su número dos asegura que a él no le llegó el ofrecimiento de los agentes medioambientales por parte del director general de Medio Ambiente (Gomis): «Esa comunicación no le llegó jamás».

«Había medios desplegados tanto en el Magro como en el barranco del Poyo», precisa Pradas, quien relata que «estaban los bomberos forestales», para a continuación indicar que «alguien retiró esos bomberos forestales del barranco del Poyo, y se está investigando por qué se fueron». La ex consellera hace hincapié en que «se investiga si fue el mando operativo del consorcio de los bomberos quien los retiró», comenta, en referencia a José Miguel Basset, que era quien estaba al mando del operativo. En cualquier caso, Pradas recuerda que «cuando se retiran (a los bomberos) los niveles (del barranco del poyo) iban por debajo del nivel de peligro»

«Cuando llego al Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana se me informa de lo que estaba pasando», relata Pradas en relación a las primeras horas del 29 de octubre, horas después de haber trasladado en el pleno del Consell los problemas en La Ribera Alta: «Estaba lloviendo muchísimo y ya se habían registrado rescates». Datos de los que el president Mazón toma nota.

La consellera, que ha mostrado en la entrevista los mismos papeles en los que tomó notas hace un año, explica que se puso en marcha la alerta hidrológica «porque se señalaban 264 hectómetros, no los 1.800 de la tarde. La CHJ nos avisó casi a las 14, casi a las 15 y a las 16.15 nos dice que el Poyo va casi seco. Nos avisó tres veces. Que iba por debajo del nivel de peligro. La CHJ era la única que podía informar del caudal del barranco del Poyo. Ellos tenían obligación de hacerlo«.