Pradas: «A las 17.36 horas le cuento a Mazón que había gente en los tejados en Utiel» La exconsellera sostiene que el jefe del Consell abandonó El Ventorro hora y media después de su advertencia sobre la posible rotura de la presa de Forata

La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa judicial de la dana, ha desvelado más de un año después de la riada que puso en conocimiento del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que el Magro había inundado Utiel en una llamada de teléfono que mantiene con el jefe del Consell a las 17:36 horas. «Cuando Mazón me llama a las 17:36 le cuento la dificultad de acceder a Utiel, los problemas en Forata y lo que me había dicho el alcalde», dice Pradas emplazando a una conversación telefónica que mantuvo diez minutos antes con Ricardo Gabaldón donde el primer edil le habló de «rescates que eran muy difíciles» y de que «había gente en los tejados» en su municipio.

La máxima responsable del servicio de Emergencias valenciano ha desgranado en su primera entrevista un año después de la dana en el programa 'Salvados' que a las 17.25 horas de la tarde del 29 de octubre de 2024 recibe una llamada que, en sus palabras, «nunca olvidaré». Su interlocutor al otro lado del teléfono era el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que le informaba de la angustiosa situación que se estaba viviendo en el barrio de La Fuente, el más próximo al cauce del río Magro, y de las dificultades que se estaban encontrando los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados a la localidad.

Es entonces cuando, tras finalizar la conversación con Gabaldón, recibe la llamada entrante del presidente a las 17.36. Allí es cuando Pradas le traslada la preocupación creciente por el riesgo de colapso de Forata así como el contenido de su charla previa con el primer edil de Utiel. Pese al preocupante balance de situación, la exconsellera ha asegurado que «no le noté preocupado y no me dijo donde estaba».

«Yo no pensaba nada en relación a que Mazón no me cogiera el teléfono. A mí tono sí me daba, pero no sé si no lo oía o no le llegaba a él. Eso lo tendrá que aclarar el señor Mazón», ha incidido. Ante esta falta de comunicación directa con el jefe del Consell, Pradas recurre a otra vía: contactar con el núcleo duro de Presidencia y «por eso llamaba a todo el mundo, para hablar con él».

Cabe recordar que Mazón no terminará su comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana hasta entre las 18.30 y las 19.00, es decir, una hora u hora y media después del aviso de la entonces responsable de Emergencias y directora con el mando único para adoptar las medidas pertinentes para dar la respuesta ante la crisis de inundaciones.