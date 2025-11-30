Los puntos calientes de la entrevista en televisión de Salomé Pradas, la consellera de la dana

Salomé Pradas, la consellera de Emergencias el día de la dana, ha experimentado una transformación paulatina desde aquel 29 de octubre de 2024. El golpe ... anímico fue de tal calibre que difícilmente se puede superar sin ayuda. No ha sido fácil convivir siendo la principal investigada en una causa en la que se analiza la deficiente gestión de su departamento con las consecuencias ya conocidas: 229 muertos.

Pradas vivió meses de impacto, pero parece que ha recuperado fuerzas para afrontar una entrevista de alto impacto. Además, en terreno, en teoría, adverso. Veremos, no obstante, cómo se desarrolla esa conversación en campo contrario y cuál es el desenlace.

La entrevista se puede centrar en la gestión propiamente dicha de Pradas, la convocatoria tardía, según la jueza, del Cecopi y el fallido mensaje del Es Alert por tiempo y también por contenido. Esta es la parte de mayor enjundia para las diligencias judiciales: el objeto de la investigación. Luego, existe otra, de menor interés judicial pero de extraordinario morbo para el ciudadano acerca de dónde estaba el presidente Mazón en las horas cruciales de la dana cuando Pradas lo reclamaba y sus reacciones al respecto. Y los días posteriores, si recibió apoyo o sintió rechazo. Y esto con el interrogante de si la presencia del presidente en el Cecopi habría cambiado algo -un ejercicioo de ciencia ficción, aunque la lógica lleva a pensar que no- o si desde la distancia dio o se le requirió el visto bueno para el Es Alert. Esto ha sido negado tanto por Mazón como por Pradas. La jueza no termina de creer a Pradas e insiste en invitar a Mazón para que lo aclare.

Algo parece haberse roto en la relación entre ambos pese a que su cese, según hemos conocido con un avance de la entrevista en La Sexta, ya fue algo traumático. La consellera le reprochó que su salida suponía señalarla cuando el que no había estado donde correspondía era el propio presidente. ¿Por qué esto se cuenta ahora y no antes, en otras entrevistas que concedió Pradas? Pues existen dos motivos. Uno parece evidente: Mazón ya no es presidente.

El otro consiste en que la relación entre exconsellera y expresidente está rota. El distanciamiento fue paulatino y puede que la última vez que hablaran fuera por el fallecimiento de la madre de Pradas. Pero a la exconsellera, que examina todo lo que se publica de la dana y más si se le menciona, le irritó una entrevista en El Español en la que Mazón señaló que no se le informó del Es Alert, una de las tesis que siempre ha defendido Pradas.

Los puntos calientes que deberá explicar -de nuevo Pradas- son el motivo de la convocatoria del Cecopi a las 17 horas, el parón en la reunión de Emergencias para una reunión presencial de algunos de sus miembros, la falta de información de la avalancha de llamadas que se recibía en el 112, la retirada de los bomberos del barranco del Poyo y el desconcierto que se apoderó en el Cecopi cuando se inició un debate acerca de la conveniencia de mandar o no el SMS masivo.

En un adelanto de la entrevista, aclara las posiciones en esa disputa dialéctica. Por un lado, ella y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que mantenían la necesidad del envío. Sin embargo, José Miguel Basset, el jefe de los bomberos, se opuso. Creía que podía generar más caos que soluciones, según los primeros cortes de la entrevista.

Todo lo anterior sería en el ámbito propio de la emergencia propiamente dicha. La siguiente pantalla es la que envuelve la incomprensible actuación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con sus numerosos cambios de versión y la impresión que le generó a la dirigente. Por ejemplo, su llegada al Cecopi a las 20.28 horas cuando en su primera versión había dicho que estuvo siguiendo la emergencia desde las 18 horas en el Palau y se plantó en L'Eliana alrededor de las 19 horas.

Ahora sabemos que la realidad es que entonces aún no había salido de El Ventorro. Y, en especial, sus sensaciones cuando el presidente no la atendió ni a las 19.10 y a las 19.34. Dos llamadas en los momentos cruciales de la emergencia que no se atendieron. En los adelantos de la entrevista, la exconsellera se emociona y recuerda a las víctimas. Aprovecha para reprochar a Mazón que no estuviera en el lugar que le correspondía. También resulta de interés el papel de los hombres del presidente, si en algún momento el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, le mostró su extrañeza sobre la ausencia de Mazón, o cuáles fueron sus impresiones al ver aparecer a Mazón en la sala de Emergencia con un gesto algo desconcertado. Máxima expectación ante la cita televisiva.