Pradas pasa junto a Mazón y la vicepresidenta Camarero.

«Quise informar a Mazón a las 19.10 de que la presa se podría romper, que afectaba a 80.000 personas, y no pude», afirma Pradas

La exconsellera asegura «que me cuesta todavía procesar lo que pasó en relación al president y empatizo con los afectados. Sólo tuve una vez fuerzas para decirle a Mazón que, por las víctimas, debía contar qué hizo esa tarde»

Burguera/Alcaraz/Checa

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:24

Comenta

La exconsellera de Emergencias admite que «sinceramente, me cuesta todavía procesar lo que pasó esa tarde en relación al president y empatizo con las víctimas. No porque nos hiciera falta Mazón, sino por cómo se contó y cuándo».

Pradas asegura, en la entrevista que emite La Sexta que, en relación la tarde de la dana, el presidente de la Generalitat nunca le ofreció ninguna explicación: «A mí nunca me hablo de qué hizo esa tarde con detalle. Solo una vez tuve la fuerza de decirle que, por las víctimas, lo contase. A mí la versión del Congreso, que llevaba el movil en la mochila, es lo que más me dolió». Pradas admitió que en algún momento, al ver que no le contestaba Mazón, pensó: «Desisto».

La maxima responsable del Cecopi el día de la dana admite que, ante la falta de información sobre el paradero de Mazón, «intenté mantener la mente fría y actué de manera pragmática. No me enfrenté con él hasta ser cesada y, ya entonces sí, fui más egoista y le dije lo que pensaba porque no había podido salvar a la gente y eso no lo voy a poder superar nunca».

La deficiente comunicación entre la exconsellera y el expresidente registró otro momento dramático a las 19.10 horas. «Yo le quise informar a las 19.10 el debate sobre el Es-Alert, cuando la CHJ nos advirtió de que la presa de Forata se podría romper, y que la población afectada podría ser 80.000 personas, quise comunicárselo a mi president, pero no pude», asegura Pradas que ha relatado también un crucial debate en el seno del Cecopi.

«Se inicia un debate entre Suárez y Basset. La gran mayoría lo teníamos claro, pero Basset cree que puede ser contraproducente. Se hablaba incluso de una estampida. Había que escuchar al jefe operativo de la emergencia, que también era quien debe decidir las medidas y si el jefe de emergencias de mayor rango y el del operativo entran en debate, sería imprudente que un mando político, yo decidiera sin escucharle», relata Pradas, que admite su disgusto, también por la actitud de Miguel Polo, el máximo rsponsable de la CHJ.

