Ayuntamientos de l'Horta «vigilan» a los vecinos vulnerables por la alerta Alfafar, Aldaia y Catarroja hacen seguimiento de cientos de personas en situación de riesgo

Paco Moreno Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Poco después de la dana del pasado 29 de octubre, señalan este lunes desde el Ayuntamiento de Aldaia, se empezó a realizar un mapeo de plantas bajas donde residen personas vulnerables, anotando contactos de ellos y sus familias, necesidades e informando de los recursos que dispone el Consistorio, sobre todo en el ámbito de Servicios Sociales. La alerta roja ha servido para poner en práctica este registro, al igual que ha ocurrido en otros como Catarroja o Alfafar.

Se trata de un trabajo continuo y en Aldaia hace un par de meses se produjo una nueva actualización. Mayores de 65 años, personas que viven solas, o aquellos que tengas necesidades especiales, aunque vivan en pareja. La casuística es muy variada y trata, en síntesis, de no olvidarse de nadie.

Lo mismo ocurre en el Ayuntamiento de Catarroja: «Servicios Sociales está en contacto directo con las personas dependientes y personas sin hogar», indican fuentes municipales, quienes precisan que no se distingue entre los que viven en plantas bajas de aquellos que están en alto. «Puedes vivir en un tercer piso pero si necesitas un medicamento y el ascensor no funciona...».

El registro anterior a la dana que tenía Servicios Sociales fue la base de este trabajo. «Después de la dana la ampliamos», indicaron, atendiendo a la gran cantidad de población que al sufrir las inundaciones empeoró su situación. Los motivos son igual de variados que en el resto de municipios. «Que vivan solos no es un requisito», indicaron acerca de que dos personas que vivan juntas «pueden necesitar también este tipo de ayuda».

Alfafar es otro de los municipios donde se realiza este tipo de seguimiento. «Servicios Sociales realiza un seguimiento especial a personas vulnerables», indica, para añadir que se realiza seguimiento telefónico de la población vulnerable y dependiente, «con especial incidencia en las secuelas psicológicas postdana».

Al igual que en los otros casos, se mantiene el servicio de ayuda a domicilio, a no ser que se decrete a nivel autonómico la restricción total de movilidad, lo que no se ha producido.

Temas

DANA

Aldaia

Catarroja

Alfafar