Atascos kilómetros en la A-7 y la V-31 este lunes La Dirección General de Tráfico ha notificado más de 33 kilómetros en las entradas y salidas a Valencia

Redacción Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:13 Comenta Compartir

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este lunes, 24 de noviembre, más de 33 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Todas ellas se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

La situación es especialmente complicada en la A-7, donde se registran tres incidencias: seis kilómetros de colas entre Les Simetes y Cruz de Gracia sentido Barcelona; dos kilómetros entre La Malla y Loriguilla sentido Alicante y otros dos kilómetros entre Museros y San Isidro de Benagéber sentido Alicante.

Otras de las vías más afectadas por el tráfico lento son la V-31 y la C-35. Concretamente, en la Pista de Silla hay cinco kilómetros entre Silla y Beniparrell sentido Valencia y dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia. Mientras que en la Pista de Ademuz se han notificado tres kilómetros entre la Lloma Llarga y Cruz de Gracia sentido Ademuz y otros 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia.

Por otro lado, la CV-36 presenta tres kilómetros de congestión entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia y la V-21 otros dos kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad. Tampoco se libra de las retenciones habituales la V-30, con dos kilómetros de colas entre el barrio de la Luz y Mislata sentido hacia la A-7 y 1,5 kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo sentido puerto.