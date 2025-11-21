Atascos kilométricos en la A-7 y la V-30 este viernes La DGT ha notificado más de 33 kilómetros de retenciones en las princiaples vías de entrada y salida a Valencia

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este viernes, 21 de noviembre, más de 33 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas.

La situación es especialmente complicada en la A-7, donde se registran cuatro incidencias: seis kilómetros de colas entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona; 3,5 kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Alicante; 2,5 kilómetros entre Massarrochos y Cruz de Gracia sentido Alicante y tres kilómetros entre El Baro y Godella sentido Alicante.

Otras de las vías más afectadas por el tráfico lento son la CV-35 y la V-30. Concretamente, la Pista de Ademuz presenta tres kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia y 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz. Mientras que en la V-30 se registran cinco kilómetros de retenciones entre Horno de Alcedo y Quart de Poblet sentido hacia la A-7 y otros dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la V-31, con dos kilómetros de embotellamientos entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia y la CV-30, con dos kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30. Por último, en la CV-36 hay dos kilómetros de colas entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia y un kilómetro a la altura de Masía del Juez sentido creciente de la kilometración.