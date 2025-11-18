Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»
AESAN

La alerta alimentaria por listeria se extiende a siete productos vendidos en la Comunitat

El primer aviso se dio el pasado 7 de noviembre

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

Las autoridades sanitarias han emitido este martes una nueva alerta por la presencia de listeria en varios productos cárnicos distribuidos en distintas comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunitat Valencian. No obstante, no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha recibido una notificación de parte de las autoridades de la Comunitat en la que se informa de la distribución de más productos por parte del mismo fabricante, Cárnicas Serrano, afectado ya por un aviso similar el pasado día 7 de noviembre.

Todos los productos contaminados están siendo retirados de los canales de comercialización y se recomienda a las personas que puedan tenerlos en su domicilio que se abstengan de consumirlos.

Productos afectados

- Chopped lata finas lonchas: Envasado loncheado 150 g de la marca «Nuestra Alacena (DIA)» | Número de lote: 252771 con fecha de caducidad 18/11/25

- Pavo trufado con pistachos: Envasado loncheado de la marca «Serrano». | Número de lote 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

- Mortadela de pavo con aceitunas: Envasado loncheado de la marca La tabla (Aldi) | Números de lote: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025 y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

- Mortadela de pavo: Envasado loncheado de la marca «La tabla (Aldi)». | Número de lote: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025 y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

- Chopped de pavo: Envasado loncheado de la marca «La tabla (Aldi)» | Número de lote: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025 y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

- Maxi pavo: Envasado loncheado de la marca «La tabla (Aldi)» | Número de lote: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.

- Maxi york: Envasado loncheado de la marca «La tabla (Aldi)» | Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  3. 3

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  6. 6

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  7. 7 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  8. 8

    La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  9. 9 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»
  10. 10

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La alerta alimentaria por listeria se extiende a siete productos vendidos en la Comunitat

La alerta alimentaria por listeria se extiende a siete productos vendidos en la Comunitat