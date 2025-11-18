La alerta alimentaria por listeria se extiende a siete productos vendidos en la Comunitat El primer aviso se dio el pasado 7 de noviembre

Las autoridades sanitarias han emitido este martes una nueva alerta por la presencia de listeria en varios productos cárnicos distribuidos en distintas comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunitat Valencian. No obstante, no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha recibido una notificación de parte de las autoridades de la Comunitat en la que se informa de la distribución de más productos por parte del mismo fabricante, Cárnicas Serrano, afectado ya por un aviso similar el pasado día 7 de noviembre.

Todos los productos contaminados están siendo retirados de los canales de comercialización y se recomienda a las personas que puedan tenerlos en su domicilio que se abstengan de consumirlos.

Productos afectados

- Chopped lata finas lonchas: Envasado loncheado 150 g de la marca «Nuestra Alacena (DIA)» | Número de lote: 252771 con fecha de caducidad 18/11/25

- Pavo trufado con pistachos: Envasado loncheado de la marca «Serrano». | Número de lote 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

- Mortadela de pavo con aceitunas: Envasado loncheado de la marca La tabla (Aldi) | Números de lote: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025 y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

- Mortadela de pavo: Envasado loncheado de la marca «La tabla (Aldi)». | Número de lote: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025 y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

- Chopped de pavo: Envasado loncheado de la marca «La tabla (Aldi)» | Número de lote: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025 y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

- Maxi pavo: Envasado loncheado de la marca «La tabla (Aldi)» | Número de lote: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.

- Maxi york: Envasado loncheado de la marca «La tabla (Aldi)» | Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.

