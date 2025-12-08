Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista aérea del barranco de l'Horteta en Torrent tras la dana. JL Bort
Plan Sur Metropolitano

Los alcaldes piden seguridad para todos los vecinos

La demanda es común, necesitan mejoras estructurales en cauces y barrancos con rapidez para calmar a una población que aún se siente amenazada

Paco Moreno
Alicia Talavera

Paco Moreno y Alicia Talavera

Valencia | Alzira

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:35

Comenta

La dana ocurrida hace 405 días en la provincia de Valencia dejó amargas lecciones, trágicas por las 230 víctimas mortales e innumerables daños. Pasado ese ... tiempo y con una reconstrucción a la que todavía le faltan años, entra en escena la necesaria seguridad de cientos de miles de vecinos que deben ofrecer las infraestructuras hidráulicas, algo que está muy lejos de suceder. La Confederación Hidrográfica del Júcar desempolva proyectos guardados hace décadas mientras los alcaldes piden celeridad y nuevas actuaciones ante el escenario actual con un único propósito, que los residentes de estos municipios duerman tranquilos. Estas son sus reivindicaciones.

