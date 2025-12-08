Los alcaldes piden seguridad para todos los vecinos

La dana ocurrida hace 405 días en la provincia de Valencia dejó amargas lecciones, trágicas por las 230 víctimas mortales e innumerables daños. Pasado ese ... tiempo y con una reconstrucción a la que todavía le faltan años, entra en escena la necesaria seguridad de cientos de miles de vecinos que deben ofrecer las infraestructuras hidráulicas, algo que está muy lejos de suceder. La Confederación Hidrográfica del Júcar desempolva proyectos guardados hace décadas mientras los alcaldes piden celeridad y nuevas actuaciones ante el escenario actual con un único propósito, que los residentes de estos municipios duerman tranquilos. Estas son sus reivindicaciones.

Aldaia: Obras aguas arriba y una intervención urgente para la Saleta

«En Aldaia, la ciudadanía tiene pánico y miedo ante posibles y futuras inundaciones y riadas», afirma el alcalde Guillermo Luján. Con esa premisa destaca que es necesario que se pongan en marcha lo antes posible «todas las obras estructurales desde aguas arriba hacia aguas abajo, para que con el conjunto de medidas se pueda minimizar lo máximo posible una potencial inundación».

En cuanto al barranco de la Saleta comenta que el plan de choque del Ayuntamiento, en el tramo que pasa por el casco urbano, permitirá «canalizar esa zona para que tenga un desagüe a la parte periférica del municipio y bajar el nivel de del cauce».

Considera que la obra estructural anunciada por la Confederación del Júcar para mediados del próximo año con una inversión de 125 millones es «importante que por fin se pueda poner en marcha y todas las obras estructurales de balsas de laminación y de retención de agua para que el agua desde la montaña hasta el mar tenga un recorrido lo más ordenado posible y calmado ante futuras avenidas».

«Cuando hablo de obras estructurales no es sólo en la Saleta, sino también del Poyo y el resto de barrancos colindantes porque es necesario que todas en todos los cauces que afectan al área metropolitana tengan sus medidas ejecutadas para minimizar el impacto de futuras avenidas», insiste el primer edil.

Alfafar: Los Ayuntamientos cumplen los plazos, falta ver si las obras en el barranco del Poyo también

«Hay que seguir insistiendo en que necesitamos la premura del Ministerio para adjudicar las obras. Son situaciones extraordinarias con un sistema de contratación ordinaria. Eso es estamos en constante peligro hasta que no estén ejecutadas las obras. Y se puede alargar hasta tres años», indica el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, sobre los proyectos que ejecutan los Ayuntamientos.

«Después de casi un año tenemos ya aprobadas las memorias para llevar a cabo todas las obras de la red de alcantarillado que teníamos dañado tras la dana, ahora estamos terminando de redactar todos los proyectos y comenzando a planificar las calles que habrá que abrir para renovar los colectores más afectados», afirma sobre una parte sensible de la reconstrucción.

«Esta semana comenzamos las obras en la calle Colón, la más afectada por la dana con un 70% de la red inutilizada. Esto significa que por fin los vecinos de esta calle, una vez estén finalizadas estas obras podrán dormir tranquilos cuando lleguen las lluvias. Pero todo esto no servirá de nada si las obras y desvíos necesarios que hay que hacer en el barranco del Poyo no se llevan a cabo lo antes posible. Si también hay que sufrir la burocracia y papeleo para esperar a ver el comienzo de estas obras se esta exponiendo a toda la comarca a sufrir otra vez lo mismo. Hasta que esto no esté ejecutado creo que ningún vecino de Alfafar ni de ninguna de las poblaciones afectadas podrá dormir tranquilo».

Silla: Ensanchar el barranco de Tafarra, más necesario que nunca

La inundación de los accesos al polígono en el entorno de la pista de Silla tras las últimas lluvias volvió a poner sobre la mesa de la Conselleria esta reivindicación histórica del municipio

La imagen de la V-31 a su paso por Silla seca pero rodeada de agua cuando hay lluvias torrenciales fuertes manda dos señales. La primera, positiva, es que funcionan bien las obras hidráulicas realizadas por el Ministerio de Fomento en 2019, subiendo un metro la cota de la carretera y construyendo dos balsas de laminación lateral. La segunda, es más negativa ya que los accesos al polígono de Espioca se siguen innundando evidenciando una vez más que es necesario ensanchar el pequeño barranco de Tafarra, cuya cuenca atraviesa el polígono industrial de Espioca y la parte urbanizada de los márgenes de la Avenida de Alicante, coincidente con el trazado de la antigua carretera nacional N-332.

Este barranco, que a simple vista parece más una acequia debido a su pequeño tamaño, no soporta grandes cantidades de agua como los 140 litros por metro cuadrado que Silla recogió en el último episodio de lluvias torrenciales. Unas precipitaciones que tienden a ser cada vez más habituales, y para lo que hay que estar preparado. Silla lo está. Así se demostró precisamente durante los episodios de fuertes lluvias acontecidas el pasado mes de octubre cuando prácticamente no se inundaron las calles y no entró agua en los bajos.

Actualmente, a este barranco desaguan las balsas de laminado de la V-31 construidas. precisamente, para evitar que se inunde la autovía que pueden albergar hasta 20.000 metros cúbicos, además de retener las aguas pluviales procedentes de Alcàsser y Picassent. Sin embargo, con el paso del tiempo, prácticamente el cauce se ha convertido en una acequia a causa de la progresiva urbanización de la superficie agrícola y la desaparición de su cama natural.

Por este motivo, el alcalde de Silla Vicente Zaragozá, ha solicitado a la directora general del Agua, Sabina Goretti, una reunión para que se retome el proyecto de ensanchamiento del barranco de Tafarra. Este proyecto, una reivindicación histórica por parte de la población de Silla, pretende reconducir las aguas que reúnen al barranco de Tafarra por un nuevo ramal que recupere sus dimensiones naturales y las aumente atravesando la zona de la avenida de Espioca, hasta llegar a la zona del marjal desembocándola en la Albufera.

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, asegura que «llevamos años realizando obras hidráulicas para paliar la entrada de agua a nuestra población, y después de la lluvia torrencial del pasado sábado con 160 litros por m2, y podemos decir, que sin estas obras el agua hubiera anegado la Rambla y todas las calles adyacentes. No obstante, eso no significa que nunca más vaya a pasar, ya que si llueve más cantidad, las canalizaciones se llenan y el agua sale por superficie. Fenómenos que pasan en cualquier población que, incluso antes, no tenían este tipo de problemas. No obstante, y como siempre hemos hecho en esta población, trabajaremos para seguir construyendo obras hidráulicas, para que entre la menor cantidad de agua a nuestras calles», concluye.

Manises: Renaturalización del Turia para evitar daños en futuras crecidas

Alzira: Ampliación de barrancos y motas para protegerse de las inundaciones

Alzira está rodeada por el río Júcar y varios barrancos que recogen el agua de las montañas por lo que el riesgo de inundación es muy elevado es su casco urbano. Históricamente sufrió las riadas del Júcar y en los últimos años la ciudad ha estado afectada, de forma periódica, por barrancadas. La ampliación del barranco de la Casella y la modificación del puente de Xàtiva, actuaciones que comenzarán durante 2026, reducirán de forma importante el riesgo pero todavía queda mucho por hacer en otros puntos.

Uno de los que destaca el alcalde, Alfons Domínguez, es aguas arriba del barranco de la Casella. Un tramo que también se debería ampliar para que recibiera con mayor capacidad el flujo de los canales interceptores que ya construyó el Ayuntamiento.

El la zona oeste de la ciudad se valora la construcción de una mota de defensa para el río Júcar. Esta obra no está contemplada en ningún plan por lo que se estudia poder solicitar fondos Feder para su ejecución. Además, en esta parte ya está previsto instalar con fondos de la reconstrucción unas compuertas para evitar que el agua del río entre en los colectores y los sature cuando sube el nivel.

Otro de los puntos conflictivos que subraya el alcalde es la conocida como Carretera de Albalat junto a la que transcurre el barranco de la Murta que se desborda habitualmente al no tener una zona clara de desembocadura. «Hemos pedido a la CHJ que incluya una mota y si no es posible porque tiene afección aguas abajo que se busque una solución para que el barranco vierta en el Júcar o en la marjal», explica Domínguez.

Carlet: Eliminar el cuello de botella bajo el puente del tren

El punto más conflictivo pendiente de solución en Carlet es el camino que pasa por debajo del puente del metro y que provoca un estrangulamiento del paso del río Magro. El Ayuntamiento ha planteado esta problemática con la Confederación Hidrográfica del Júcar para que se realice una actuación para dar más capacidad a este punto. «Este camino se debe hacer más permeable o trasladarlo unos metros. La CHJ está realizando un estudio para ver si se modifica», explica la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez.

Otra de las obras que reducirá el riesgo de inundación en la ciudad ya está en marcha y es la de rebajar la altura de la pista de atletismo, junto al Magro, que actuó como barrera el día de la dana.

En Carlet el río Magro llegó a transportar 4.000 metros cúbicos de agua por su cauce lo que provocó desbordamientos en algunas zonas. Durante este último año, la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, ha estado retirando sedimentos y también ha ampliado algunos puntos de su recorrido y se está a la espera de conocer los resultados de los estudios para saber si estos cambios son suficientes para proteger la localidad de futuras inundaciones.

Catarroja: Obras aguas arriba y zonas inundables

El barranco del Poyo a su paso entre y Catarroja y Massanassa tiene una capacidad hidráulica de 800 metros cúbicos por segundo. El 29 de octubre de 2024, según las estimaciones de la Universidad Politécnica, recibió 7.000 metros cúbicos por segundo, desbordándose y provocando la muerte de 26 personas en la localidad así como muy importantes daños materiales. La inundación, que alcanzó cotas de hasta 2,80 metros de altura colapsó, además, la red de alcantarillado municipal que no ha podido recuperarse totalmente hasta la fecha, según señalan fuentes del gobierno municipal de la alcaldesa Lorena Silvent.

La situación de Catarroja, en el tramo final del barranco del Poyo antes de verter a La Albufera, hace necesario ejecutar con urgencia obras de envergadura aguas arriba, como las vías verdes Saleta - Turia y Poyo - Turia, además de zonas inundables de laminación que solamente pueden abordarse desde una perspectiva metropolitana, toda vez que el agua ha ignorado las fronteras municipales.

La red de aguas pluviales del núcleo urbano (residencial e industrial) se ha mostrado insuficiente para absorber el caudal desbordado del barranco del Poyo con dos puntos especialmente críticos: los pasos bajo el ferrocarril y la Pista de Silla, que no tienen capacidad para evacuar caudales de precipitaciones de entidad a las que nos aboca el cambio climático, conduciéndolas hasta el eternamente inacabado tanque de tormentas situado al este de la autovía en el parque natural de La Albufera, en ejecución desde tiempo inmemorial. La terminación del desvío de la acequia de Favara en el polígono industrial, que aporta caudales procedentes de otras poblaciones, es otra de las intervenciones necesarias.

La inundación ha permitido comprobar como la zona de huerta al oeste de la Avenida del Sur (CV-400) ha actuado como zona de laminación de las aguas desbordadas del barranco, por este motivo el Ayuntamiento se plantea la ejecución de una zona inundable en dicho ámbito.

Benetússer: Mejoras en el nuevo cauce y en el Poyo

Dos prioridades marca la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, en su agenda acerca de las infraestructuras hidráulicas: la primera es todo lo que tenga que ver con el nuevo cauce y la segundas las mejoras pendientes en el barranco del Poyo. «Son obras prioritarias para nosotros porque cuando se desbordan hemos visto que nos afectan mucho pero no podemos hacera nada si no es con la ayuda del Gobierno y la Generalitat».

Sanz añade que por otra parte se encuentra la «consolidación de un área metropolitana que se coordine en las acciones», para citar el anillo verde permeable que programa la Generalitat y ha negociado con todos los Ayuntamientos afectados. «Debe ser permeable y resiliente para que si vuelve a haber un desbordamiento genere menor impacto en los municipios y en concreto en el nuestro», señala.

En tercer lugar, comenta que es importante tener en cuenta que junto a ello «está el trabajo municipal de reconvertir nuestros pueblos en sitios más respetuosos sobre todo con el territorio, en los que podamos poner otro tipo de firmes o de asfaltos más absorbentes y en el que podamos ubicar elementos que también permitan esa permeabilidad del municipio y que por tanto eviten esas posibles nuevas inundaciones».

Beniparrell: Ampliar el barranco de Picassent con urgencia

El alcalde de Beniparrell, Salvador Masaroca, señala como imprescindible la ampliación del tramo del barranco de Picassent desde las vías del ferrocarril hasta que llega al término de Silla, más allá de la V-31. De esta manera, considera que se protegería toda el área industrial, que resultó gravemente dañada en la dana de hace un año.

El primer edil considera que la ampliación es viable al tener terrenos a ambos lados, por lo que no haría falta la demolición de ningún inmueble. Se trata de un cauce artificial, construido en su día, por lo que Masaroca descartó profundizar para que gane en capacidad. «Hay que ensanchar, esa es nuestra reivindicación».

Antes de la dana de 2024, esta parte de Beniparrell ya sufrió inundaciones en 2020, con lo que se trata de un problema reiterado en el tiempo. «La ampliación del barranco nos daría mucha seguridad cuando llegue el agua», afirma.

Chiva: Recuperar azudes y presas para frenar las avenidas de agua

El Ayuntamiento de Chiva considera imprescindibles varias obras hidráulicas para garantizar la seguridad de sus vecinos tras los daños ocasionados por la dana. Se están realizando intervenciones en la sierra y en los barrancos para recuperar azudes y presas, frenando el flujo de agua y limpiando los depósitos de piedras que quedaron tras las inundaciones, con trabajos que lidera la Generalitat.

También se hace necesaria la realización de obras para desaguar y desviar las aguas pluviales principalmente desde calles como Ramón y Cajal hacia el cauce, además de ampliar los pasos de agua donde ya se ha actuado en carreteras y caminos gracias a Diputación y otras administraciones, siendo el Ayuntamiento responsable de continuar con esos trabajos para evitar futuras inundaciones. Estas actuaciones son consideradas prioritarias para recuperar la normalidad y ofrecer mayor seguridad a la población.

En cuanto a infraestructuras, aún quedan pendientes puentes como el de la Cuesta de la Máquina, que será ejecutado por el Ayuntamiento, y el de la Cueva Morica, que estará a cargo de Tragsa. Algunos puentes ya han sido reparados gracias a la colaboración con la Conselleria, como los del Barranco Gallego y los dos ubicados en el núcleo urbano.

Alcàsser: Completar la protección de un barranco

El Ayuntamiento de Alcàsser solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar que acometa las obras para completar la protección completa del barranco de Picassent a su paso por Alcàsser en su margen izquierdo.

«Pedimos al Ministerio que apruebe la construcción de un puente en el camino de Albal, proyecto elaborado por Tragsa», añaden fuentes cercanas al alcalde Alberto Primo. La Conselleria Medio Ambiente, junto con la de Agricultura, ya han llevado a cabo las obras de protección del cauce en la parte más próxima al núcleo urbano, esto es, en su margen derecho. «Pedimos a la Confederación que haga lo propio con el otro lado del barranco para acabar de proteger toda la zona y dote de seguridad a nuestro municipio», finalizan.

Paiporta: Conexión del Poyo con el nuevo cauce

Alejandro Sánchez, concejal de Reconstrucción de Paiporta, defiende que la actuación más prioritaria para el municipio es la ejecución del desvío del barranco del Poyo hacia el nuevo cauce, un proyecto que quedó pendiente en 2011 por motivos presupuestarios y que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha retomado especialmente después de la dana. Según la información trasladada al Ayuntamiento, la previsión actual es que pueda estar finalizado en 2030.

Además, el concejal destaca la importancia de las zonas de laminación previstas tanto en la parte alta del municipio como en el área situada aguas abajo. Estas infraestructuras permitirán minimizar los riesgos en caso de desbordamiento del barranco, protegiendo especialmente las zonas urbanas.

Subraya que el Ayuntamiento mantiene una comunicación constante con la Confederación Hidrográfica del Júcar, que va informando puntualmente sobre el estado de los proyectos y las fases de ejecución previstas. El objetivo del Consistorio es avanzar lo antes posible en estas obras prioritarias, que incluyen el nuevo cauce o vía verde desde el barranco del Poyo, a la altura del Cementerio Viejo, para mejorar la capacidad de evacuación del agua en episodios de lluvias intensas.

Loriguilla: Ampliar un cauce y colectores para evitar inundaciones

El Ayuntamiento de Loriguilla tiene un amplio listado de peticiones en materia de infraestructuras hidráulicas. La alcaldesa Montse Cervera destaca la ampliación del barranco del Pozalet, donde en coordinación con la Confederación del Júcar se comprarán unos 3.200 metros cuadrados de terreno agrícola que se darán al cauce. Así se quiere eliminar un cuello de botella y reducir el riesgo de inundaciones. Una vez realizado esto, el Ayuntamiento ampliará el puente La Loma a cargo de las subvenciones estatales.

También diferentes balsas de laminación con pozos drenantes de 40 metros de profundidad estudiados para que en 48 horas se drene el agua en los nuevos sectores industriales. Algunas de estas iniciativas serán conveniadas con las empresas radicadas en los polígonos.

Cervera destaca la compra de tres generadores eléctricos ubicados en el Ayuntamiento a fin de poder trabajar e informar a los vecinos en situaciones de emergencias. También para garantizar el suministro de agua. En el apartado de seguridad hidráulica, comenta la sustitución de tuberías de alcantarillado por una de mayor diámetro, con el fin de ampliar la capacidad de desagüe.

Por último, se instalará un nuevo colector en la zona norte de Loriguilla para recoger todo el agua desde el barranco Valladar y derivarla hacia la nueva zona verde del sector industrial 11 donde se recogerá el agua en unas depresiones naturales. «Con ello se evitará que el agua discurra por el casco urbano hasta desembocar en el barranco de Pozalet», comenta la primera edil.

Riba-roja: Eliminar tapones en el Pozalet y el Poyo

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, destaca que en cuanto a la seguridad de los vecinos, el primer elemento es la eliminación en el barranco del Poyo de un puente inutilizado. «Está contrastado que a consecuencia de ese puente entró agua en el polígono», para añadir que debe solucionarse también la llegada al Parque Logístico Valencia del barranco del Pozalet.

«El barranco se queda ciego y genera inundaciones inundaciones en toda el área industrial. Podría ampliarlo pero esos dos elementos son los fundamentales para poder estar tranquilos. Las dos obras están contempladas pero hay que acelerar al máximo», comenta el primer edil. La infraestructura que beneficia al Parque Logístico Valencia afecta al Gobierno y a la Generalitat, responsable esta última de una carretera, mientras que la solución para el Poyo compete al Ministerio de Transición Ecológica.

Xirivella: Más garantías de la eficacia de la conexión de la Saleta con el nuevo cauce

El equipo de gobierno de Xirivella quiere que las obras del barranco de La Saleta hasta el nuevo cauce se canalicen y ejecuten lo antes posible, pero exige que se hagan con plenas garantías técnicas y con soluciones eficaces que garanticen la seguridad real de los vecinos. Esa es la primera necesidad que plantea la alcaldesa Paqui Bartual, acerca de las infraestructuras pendientes.

Bartual recuerda que esta infraestructura es una demanda histórica bloqueada durante la legislatura anterior cuando se priorizaron los criterios paisajísticos por encima de la seguridad. «Unas obras a tiempo habrían reducido considerablemente el impacto de esta dana«, subraya.

Por último, considera que la conexión del barranco con el nuevo cauce no será eficaz sin que se realicena aguas arriba obras de igual calado, como es el caso de balsas de laminación a la altura de Riba-roja y Loriguilla.

Albal: Sistemas de alerta y desvío de barrancos

Para el Ayuntamiento de Albal, la seguridad de sus vecinos tiene numerosas iniciativas pendientes. «Lo primero y fundamental es la revisión del protocolo de comunicación entre administraciones, que no se ha hecho», indica el concejal delegado Julián García. Otra iniciativa a reivindicar pasa por el «sistema de alerta de flujos en los distintos ramales de barrancos que confluyen en el Poyo ( Horteta, Saleta, Cavalls)», menciona.

También recuerda que el máximo caudal en la dana fue en la Hortea y que el sensor «estaba puesto en el Poyo antes de la afluencia de los dos barrancos grandes». En este punto, la limpiezas de cauces y ampliación en algunas zonas con balsas de laminación se considera también imprescindible.

Reclama también el desvío del barranco del Poyo al Turía desde la zona de Cheste, así como una comunicación entre barrancos para distribución de caudales si uno de ellos está muy saturado.

Cullera: Dragado de la desembocadura y ampliación de colectores

El Ayuntamiento de Cullera llevará a cabo una serie de actuaciones para la mejora del drenaje urbano de Cullera, renovando diversas infraestructuras hidráulicas en distintos puntos del municipio. Desde hace tiempo trabajan con la empresa encargada de la gestión para solucionar los problemas que surgen ante los episodios torrenciales. Se trata de zonas donde, en momentos de lluvia, se producen acumulaciones y saturaciones de la red. El objetivo es evitar estos episodios mediante la instalación de nuevos colectores y elementos de captación, como imbornales y rejillas.

Unas de las prioritarias se realizan en la calle Valencia con la instalación de una nueva red de pluviales y ampliación de imbornales, con el objetivo de facilitar su evacuación en un tramo conflictivo. Otra es en el barrio de la Pedrera donde se incrementará la capacidad de drenaje mediante la instalación de un nuevo colector pluvial de mayor sección y nuevos puntos de captación, reduciendo el riesgo de acumulaciones de agua en esta zona.

Estas obras en la red subterránea su suman al dragado y mejora de la desembocadura del Júcar que sufrió graves daños por la llegada de toneladas de residuos arrastrados por la dana.

Montserrat: Aumentar la capacidad de l'Algroix y crear un parque fluvial

En Montserrat, pese a la cercanía del río Magro, al situarse en una cota superior y el río no genera una afección directa tan grande como en municipios vecinos. Sin embargo, los episodios recientes han puesto de manifiesto la gran vulnerabilidad ante el comportamiento de sus principales barrancos: l'Algroix, Valletes y Font de l'Om que atraviesan el término de norte a sur y desembocan en el Magro. Especialmente crítico es el barranco de l'Algroix, que afecta a zonas sensibles como la urbanización Ntra. Dª. de la Asunción, el polideportivo municipal, el área recreativa del pantano o la franja de suelo dotacional que separa el tejido residencial del polígono industrial.

El alcalde, Sergio Vilar, señala que las actuaciones más urgentes o ya en marcha son el encauzamiento del barranco de l'Algroix y creación de un parque fluvial en las proximidades del casco urbano, para mejorar la capacidad hidráulica y reducir el riesgo sobre zonas habitadas.

También se trabaja en la ejecución de redes separativas y mejora de colectores, especialmente en áreas en las que las infraestructuras existentes se han visto insuficientes durante el episodio. Estas actuaciones son prioritarias tanto para recuperar los daños de la dana como para incrementar la resiliencia del municipio frente a futuras inundaciones.

Real: Reforzar los márgenes y los caminos

El río Magro no llegó a desbordarse en Real aunque su cauce transportó 3.600 metros cúbicos por segundo. Esta gran cantidad de agua dañó los márgenes y la calle Mariano Benlliure, junto al río, comenzó a hundirse. La CHJ está haciendo un muro de contención para evitar su caída. El Ayuntamiento también solicita soluciones para los caminos junto a los barrancos, los más perjudicados, por lo que optan por rehacerlos con hormigón para que sean más resistentes.

Gestalgar: Todas las mejoras posibles en el embalse de Buseo

Las únicas obras hidráulicas urgentes que preocupan son las del embalse de Buseo, que se termine todo el sistema de avisos y alarmas y que se acaben las compuertas de evacuación, las construcciones de petriles y y la consolidación del embalse, que fue lo más problemático que tuvimos en esta zona. Y después de eso, que puedan limpiar y poner en marcha los canales que utilizan las centrales hidroeléctricas para para desviar el agua del cauce hacia el canal y controlar niveles de agua también, que cuando estaban en marcha funcionaban.

Regenerar los barrancos de una manera natural

«Aprovecharía que tenemos un lienzo en blanco en los cauces para hacer una regeneración totalmente natural, un bosque de ribera y acercar dichos cauces a la ciudadanía, con viales para que la gente cuide y haga suya esa zona, que los barrancos no se conviertan en estercoleros ni en escombreras, simplemente que se abra a la ciudadanía, porque no hay mejor herramienta para cuidar algo que es abrirlos todos y hacerlos propios». El concejal de Medio Ambiente, Julio Zarzo, explica que desde el Ayuntamiento trabajan en la adecuación del barranco de Teulada y del barranco de los Olmos.

«Ahí se trata de reforzar taludes pegados a las viviendas y al mismo tiempo una limpieza de todos los restos que nos ha dejado la dana, retirando plantas invasoras», añade el edil. El Consistorio también trabaja en una futura zona de laminación aguas arriba que sirva como una protección añadida para la población.

Por último, comenta que la recuperación del río Turia «es indispensable» para todos los municipios ribereños, por lo que confió en que les dejen participar en rediseño de ese territorio, fuertamente castigado por la dana.