La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, en un seminario de la CHJ tras la dana. EFE/MANUEL BRUQUE
Plan Sur Metropolitano

El Gobierno quiere tener en marcha en 2030 las obras para proteger Valencia ante riadas

La comisionada para la Reconstrucción defiende que el proyecto de la CHJ ya recoge las propuestas de Consell y Ayuntamiento, descarta la presa de Cheste y plantea en su lugar balsas de laminación

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:49

Comenta

Las obras que pretenden salvar a la provincia de Valencia del impacto de futuras inundaciones estarán en marcha en 2030. Este es el plazo ... que manejan en el Gobierno para tener finalizadas o en ejecución las medidas nucleares del proyecto de recuperación y resiliencia de las zonas afectadas por la dana impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Por su parte, el Ayuntamiento del Cap i Casal y la Generalitat han formado un frente común para abanderar el Plan Sur Metropolitano, una reivindicación con la que estarán vigilantes de que el Ejecutivo central acometa las infraestructuras hidráulicas pendientes lo más rápido posible.

