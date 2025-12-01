La inversión para la conexión de la Saleta al nuevo cauce se eleva a 125 millones de euros La CHJ revisa la Vía Verde que irá del barranco del Poyo al Plan Sur

P. M. VALENCIA Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:50 Comenta Compartir

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha presentado este lunes las principales actuaciones de emergencia y las líneas del nuevo Plan de Recuperación y Mejora de la Resiliencia tras la dana, en una jornada celebrada en la Universidad Politécnica de Valencia.

El encuentro ha sido inaugurado por la comisionada especial para la reconstrucción, Zulima Pérez, acompañada por el presidente de la CHJ, Miguel Polo; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea; y la vicerrectora de investigación de la UPV, Belén Picó. Durante la apertura, Pérez ha puesto en valor «el importante trabajo de reconstrucción« realizado por la CHJ y los 220 millones de euros destinados a actuaciones de emergencia, así como la «voluntad de transparencia y participación» demostrada con jornadas como esta.

El adjunto a la Presidencia de la CHJ, Teodoro Estrela, ha presentado la versión final del Plan de Recuperación y Mejora de la Resiliencia, dotado con un presupuesto inicial de 550 millones de euros. Estrela ha destacado que el documento integra numerosas y «valiosas aportaciones« recibidas durante el periodo de exposición pública, y constituye una hoja de ruta fundamental para reforzar la protección frente a inundaciones y reducir la vulnerabilidad del territorio.

Entre los proyectos recogidos en el plan, Estrela ha explicado los previstos en las cuencas del río Magro y del Bajo Júcar, así como los planteados en los barrancos de Pozalet-Saleta y del Poyo, con actuaciones que se extenderán desde Chiva hasta su desembocadura. Son proyectos que permitirán, en algunos casos, aumentar la capacidad hidráulica del cauce y que, sobre todo, estarán encaminados a laminar las inundaciones y reducir la velocidad del agua y los caudales.

También ha subrayado la necesidad de actualizar antiguos proyectos para adaptarlos a la nueva realidad hidrológica, y ha puesto como ejemplo la intervención en la vía verde del barranco del Poyo y su conexión con el nuevo cauce del Turia, una actuación que exige una «estrecha coordinación entre administraciones para garantizar que ambas obras se ejecuten simultáneamente y no generen incrementos de riesgo en ámbitos próximos«.

El jefe de área de la Dirección Técnica y responsable del proyecto, Ignacio Valero, ha sido el encargado de presentar los avances del proyecto de acondicionamiento del barranco de la Saleta, una actuación clave dentro de las medidas planteadas para reforzar la protección frente a inundaciones en la zona. Durante su intervención, ha detallado los pormenores de la solución, que consiste en una conducción soterrada que posteriormente se convierte en una vía verde que desagua en el nuevo cauce del Turia, explicando los criterios técnicos que aseguran el buen funcionamiento de esta alternativa.

El responsable del proyecto ha destacado la importancia de los modelos hidráulicos e hidrológicos ​desarrollados y calibrados con la colaboración del CEDEX, cuya aportación ha permitido ajustar con precisión la respuesta prevista ante episodios de avenidas y mejorar la fiabilidad de las simulaciones.

Valero ha anunciado que el proyecto se aprobará técnicamente durante el primer trimestre del año 2026 y ha señalado, además, que su presupuesto ha aumentado hasta los 125 millones de euros, una variación motivada por la introducción de mejoras significativas en materia de seguridad, así como por el marcado aumento del coste de los materiales de construcción.

Miguel Polo ha subrayado el papel del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) como herramienta clave para reducir los daños ante fenómenos extremos y ha recordado que «contempla obligaciones que implican a numerosas administraciones«. Por su parte, Mario Urrea ha agradecido la invitación para participar en la jornada y ha compartido las actuaciones desarrolladas en Letur (Albacete).

Tras la apertura institucional, la Comisaria de Aguas, Cristina Sola, y el Director Técnico del Organismo, Manuel Torán, han detallado las 17 obras de emergencia en curso, dotadas con un presupuesto global de 220 millones de euros. Sola ha explicado que las intervenciones se centran en retirar arrastres y elementos obstructivos, recuperar el cauce y reforzar las márgenes, así como en realizar plantaciones y reforestaciones destinadas a mejorar el drenaje natural. Ha subrayado que estos trabajos abarcan más de 1.100 kilómetros de cauce afectados por la dana, con el objetivo prioritario de restituir su ecosistema y morfología original.

Manuel Torán ha destacado el esfuerzo sostenido de los equipos técnicos de la Confederación para completar estas obras con la mayor rapidez posible, fijando junio de 2026 como horizonte para su finalización. Durante su intervención, ha repasado algunas de las actuaciones más relevantes, como las desarrolladas en la presa de Forata, en los cauces del río Magro y del barranco del Poyo, o en el Canal Júcar–Turia. Sobre esta última infraestructura, ha remarcado la respuesta «en tiempo récord« del Organismo, que permitió asegurar el abastecimiento de agua al área metropolitana de Valencia desde el primer momento pese a los daños sufridos.