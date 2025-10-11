Aemet replica que no se superó el umbral de lluvias para mantener la alerta roja en el sur de Alicante: «Mazón está equivocado» Fuentes de la agencia meteorológica detallan que el límite son 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y que cayeron 137

Pau Alemany Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 18:33 | Actualizado 18:42h.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) justifica el cambio en el nivel de alerta de rojo a naranja en el sur de Alicante por la no superación de los umbrales mínimos establecidos. De esta manera, rebate las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que en la mañana de este sábado ha remarcado su sorpresa ante la modificación. «El momento más duro de lluvia fue cuando ya la propia Aemet había eliminado la alerta roja», ha mencionado en declaraciones a los medios el jefe del Consell, a lo que fuentes de la Aemet responden que «Mazón está equivocado».

Para establecer un nivel de alerta roja, según se indica en la página web de la Aemet, se tiene que cumplir una de estas dos opciones: o que se acumulen 180 litros por metro cuadrado en las últimas doce horas o que se recojan 90 en la última hora.

Ninguna de estas dos se cumplía en Pilar de la Horadada a las 19.00 horas de la tarde del viernes, cuando se cambió el aviso de rojo a naranja, ya que en las últimas 12 horas habían caído «137 litros por metro cuadrado» y en la última hora «53,8», según mencionan las mismas fuentes de Aemet.

Por ello, desde la entidad meteorológica han valorado que «Mazón está equivocado». «No se superó ninguno de los umbrales», han añadido. Siguiendo esta línea, la alerta se mantuvo en naranja porque el límite es de 100 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas o 40 en la última hora, dos medidas que se superaban.