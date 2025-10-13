Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
Situación de las tormentas esta noche. Aemet

Aemet avisa de que nuevas tormentas afectarán a Valencia en las próximas horas e indica las zonas donde descargarán

La agencia informa de que la adversidad meteorológica no ha finalizado

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:37

Las lluvias no dan tregua. Aemet advierte de nuevas tormentas que amenazan a la Comunitat Valenciana. La agencia informa de que la adversidad meteorológica no ha finalizado y una nueva tormenta en el mar afecta esta noche a las playas del sur de Cullera y Tavernes de la Valldigna.

Este nucleo tormentoso sigue casi estacionario en el litoral sur de Valencia con muchos rayos e intensidad fuerte en Cullera, adentrándose unos kilómetros los chubascos hasta Sueca y Fortaleny. La intensidad en Cullera es muy fuerte, con más de 30 l/m2 acumulados en menos de una hora.

Aemet informa de que se trata de chubascos muy focalizados que se forman en el mar y tocan tierra en una zona reducida del territorio muy próxima a la costa, en este caso Cullera.

Además, tormentas en Cuenca pueden afectar al interior de Valencia en las próximas horas.

El litoral sur de Valencia se encuentra en aviso rojo hasta la medianoche ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 100 litros por metro cuadrado en una hora. Se observan intensidades de 100 l/m2 en una hora en la zona de Gandia. En situación de aviso rojo pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas de cauces y barrancos.

Previsión para las próximas horas

La previsión de Aemet para el martes es de cielo nuboso de madrugada, tendiendo a poco nuboso por la mañana y nubosidad de evolución diurna en la mitad norte por la tarde. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta, de madrugada en el litoral de Castellón, litorales de Valencia y litoral norte de Alicante y por la tarde en el interior y prelitoral de Castellón y el interior norte de Valencia.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

