«Las administraciones no pueden rehuir su responsabilidad con la Albufera»

Antonio Camacho es catedrático de Ecología de la Universitat de València y director del grupo de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. ... Recientemente ha sido nombrado presidente de la comisión científica de la Junta Rectora del parque.

–¿Cómo está la Albufera tras la dana?

–La dana supuso un impacto brutal. Tanto por la entrada de agua como porque iba acompañada de muy diversos tipos de contaminantes y algunos en grandes cantidades. Y cuando digo contaminantes me refiero a todo: coches, sustancias disueltas, otras sólidas, unas naturales, otras no. Entró para empezar muchísima agua y muchísimos tipos de materiales, algunos de ellos se quedaron en parte, otros se exportaron. Las actuaciones que se han podido hacer hasta ahora han ayudado a mitigar esos impactos aunque en algunos ni siquiera se sabe cuál será, todavía se está estudiando. La Albufera como siempre trata de salir adelante como puede y eso es lo que está pasando. Se está volviendo a una situación más normal, que no es que si fuera buena, pero más normal de la Albufera.

–¿Está mejor o peor que hace cinco años?

–Depende de lo que hablemos. Si hablamos de calidad de agua y de consecuencias de la eutrofización en estos últimos años ha habido un repunte que no tiene que ser necesariamente porque haya más contaminación externa, sino porque el sistema funciona como un todo. El sistema va integrando los impactos, los cambios y aquí tenemos cambios que son directos, como los aportes del agua y su calidad, pero hay cambios que son indirectos, por ejemplo, los efectos de la variación del patrón climático que influyen tanto en las temperaturas como en la hidrología natural y que, además, pueden llevar también eventos extremos como este que se ha producido. Si hablamos de la eutrofización, nos estancamos e incluso ha habido momentos en estos últimos años que hemos estado algo peor. No podemos decir que la situación de la Albufera sea mejor o peor sin concretar en qué. Y en la calidad del agua no se ha avanzado gran cosa, incluso hay algunos indicadores de que la cuestión podría tender a empeorar.

–¿Cuál es la mayor necesidad de la Albufera?

–La Albufera tiene una huella ecológica de contaminación en el lago y esa huella es porque fue impactada, se colapsó y pasó a ser un sistema estresado. Las algas verdes son un indicador de ello. Pero la Albufera necesita agua y de buena calidad. La necesita de manera inmejorable. Y cuanto más mejor. Pero no nos tenemos que quedar solo ahí. No podemos esperar que esa recuperación sea solo en base a que llegue agua a la Albufera. Eso es imprescindible, pero tenemos que hacer más cosas. Tenemos que ver los problemas que siguen persistiendo y a qué se deben. Eso no está resuelto y es algo que tiene que resolverse con unas bases científicas y técnicas en colaboración con las administraciones que impulsen el tipo de medidas que se consideren como más necesarias para que estemos dispuestos a recuperar unas aguas claras en la Albufera.

–¿Hay implicación de las administraciones con la Albufera?

–Es que son los responsables. Y hay varios niveles. Está la central con sus delegaciones, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento como propietario de buena parte de los terrenos. Claro que están implicados. La cuestión es si esa implicación es suficiente. Si las administraciones están acertando en la forma de proceder es otra cuestión y hasta qué punto esa implicación es una prioridad máxima o si se compatibiliza con otras prioridades. En definitiva, sí que hay algo común y es que todas las administraciones en un grado o en otro, aunque sea formalmente, están implicadas y por tanto no pueden rehuir su responsabilidad.

– ¿Y la sociedad valenciana está implicada?

–Sí, yo creo que sí. Hay organizaciones cívicas que están muy implicadas y ciudadanos que están muy implicados y otros que ni siquiera saben del tema. Lo importante es que hay un germen y este puede crecer. Ahí está el pacto por la Albufera.

–¿Cree que la dana va a facilitar que el se construyan las infraestructuras necesarias?

–Creo que la dana nos ha impactado a todos. Y creo que también somos conscientes del papel que ha jugado la Albufera para que el desastre todavía no hubiera sido mayor, porque gracias a tener la Albufera se pudo desaguar más rápido parte de las localidades que estaban inundadas y eso permitió a mucha gente poder salvar la vida. Creo que ahora hay una conciencia de la sociedad valenciana sobre el papel de la Albufera que va más allá de todo lo que ya valorábamos y que todavía hace más viable el apoyo por parte de la sociedad a cualquier acción que contribuya a recuperar la salud ecológica de la Albufera y con esa exigencia, las administraciones, estos deben actuar y que lo hagan coordinadamente.