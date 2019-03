La Abogacía reclama cárcel para los excargos de Feceval y la fiscalía no ve delito La Generalitat denuncia pagos irregulares al personal de la federación y el ministerio público pide el archivo alegando que tenían cobertura legal A. G. /J. B. Jueves, 28 marzo 2019, 00:42

valencia. La Abogacía de la Generalitat ha pedido penas de hasta seis años de prisión para José Manuel Boquet y Víctor Villagrasa, ex presidente y ex director gerente de la patronal concertada Feceval, según el escrito de acusación presentado de cara al juicio oral ante la Audiencia. La causa se refiere a supuestas irregularidades en pagos a personal de la entidad cubiertos con el concierto destinado a las nóminas de los profesores de la red. La Fiscalía, en cambio, pide otra vez el sobreseimiento al no detectar indicios de delito.

La instrucción, que derivó de una denuncia de Compromís, ya fue archivada con apoyo del ministerio público y reabierta después por la Audiencia a instancias de la Abogacía, que sostiene que se firmaron contratos con cuatro trabajadores de Feceval que simulaban ser docentes de otros tantos centros, condición necesaria para acogerse al convenio vigente hasta 2010 entre Educación y la entidad que permitía liberarlos para tareas de formación en la misma. Añade además que estos trabajos no se han acreditado convenientemente.

La calificación principal de la Abogacía habla de delitos de fraude y falsedad de documento privado, para los que pide tres años de prisión y una multa del triple de la cantidad presuntamente defraudada: 758.309 euros (los salarios supuestamente indebidos). De manera subsidiaria se plantea que si concurre un delito de estafa (además del de falsedad) la pena sea de seis años. Para Feceval como persona jurídica pide sanciones de cuantía variable y la pérdida de la opción de obtener ayudas públicas durante tres años. También exige una indemnización para la Generalitat igual al montante salarial.

También se exigen multas e indemnizaciones millonarias por las contrataciones

La Fiscalía, por su parte, cree que ni hay delito ni engaño a la administración. Alega que en las pruebas practicadas durante la instrucción quedó acreditado que los pagos estaban cubiertos por el convenio mientras se mantuvo y que entre 2010 y 2015 se sufragaron como una subvención nominativa, en base a la documentación aportada por Educación.

También cree acreditado que Boquet no cobró en concepto de coordinador de los cursos sino como docente de colegio que era (director exactamente), así como la labor de los profesores que realizaban la función de formación.