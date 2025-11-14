Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Instalaciones actuales de AEMET en Zarra. LP

Zarra acogerá una estación meteorológica de referencia nacional

El Ayuntamiento y AEMET firman un acuerdo para la cesión de unos terrenos municipales

P. M.

VALENCIA

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:09

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Zarra, en la comarca Valle de Ayora-Cofrentes, ha aprobado esta semana por unanimidad la cesión del uso temporal del terreno municipal situado en el paraje Cerrico Redondo, donde se encuentra la estación de medidas de contaminación de fondo y la meteorológica automática asociada, a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El acuerdo ha sido firmado entre el alcalde de Zarra, Raúl Martínez, y la presidenta de la AEMET, María José Rallo, consolidando una colaboración institucional que permitirá acometer obras de mejora y modernización tecnológica en las instalaciones.

Gracias a este convenio, la AEMET incorporará equipos de última generación y tecnología de vanguardia con el objetivo de incrementar la precisión de los registros meteorológicos y de calidad del aire, reforzando el papel de Zarra como referente autonómico en vigilancia atmosférica.

La estación, en funcionamiento desde 1997, forma parte de la red internacional EMEP/VAG, dedicada al seguimiento de la contaminación atmosférica de fondo y a la investigación sobre el cambio climático. La cesión del uso del terreno se establece por un periodo de 30 años.

Raúl Martínez ha destacado que este acuerdo, «sitúa a Zarra en el mapa de la investigación meteorológica y ambiental, y demuestra el compromiso del consistorio con la sostenibilidad, la ciencia y el servicio público».

Con esta actuación, la estación meteorológica del Cerrico Redondo se convertirá en una instalación de referencia en la Comunitat Valenciana, con mayores prestaciones y tecnología de vanguardia, al servicio de la ciencia, la investigación y el bienestar de la ciudadanía.

