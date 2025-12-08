La Fúmiga participa en una subasta benéfica para una fundación de empleo La Fundación Novaterra pone a la venta dos plantas de Pascua firmadas por integrantes de la banda

P. M. VALENCIA Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:58 Comenta Compartir

Fundación Novaterra, en el marco de la campaña solidaria «Más que una Flor», lanza la subasta benéfica de «Florencia», una poinsettia edición limitada acompañada de un macetero firmado por los vocalistas de La Fúmiga, Artur Martínez y Jose Beteta.

La colaboración del grupo llega en uno de sus momentos de mayor conexión con el público. Tras anunciar su retirada y conseguir un doble sold out para sus conciertos de 2026, La Fúmiga ha despertado un renovado interés entre seguidores y amantes de la música. Su implicación en esta iniciativa refuerza el objetivo de transformar la solidaridad en oportunidades reales para las personas acompañadas, especialmente aquellas que han tenido dificultades para acceder al mercado laboral.

La subasta ofrece una pieza verdaderamente exclusiva:

• Una poinsettia edición especial, seleccionada expresamente para la campaña «Más que una Flor».

• Un macetero autografiado por los vocalistas de La Fúmiga, que convierte el conjunto en un objeto de valor para coleccionistas y admiradores.

• Una edición única e irrepetible, creada exclusivamente para esta acción solidaria.

«Florencia» simboliza el espíritu de la campaña: la capacidad de una simple flor para convertirse en un gesto que cambia vidas.

Para participar en la subasta, el precio inicial es de 24 euros y las pujas deberán aumentar con un mínimo de 2 euros por oferta. Las donaciones se realizarán vía Bizum a Fundación Novaterra, utilizando el código 01160 y el concepto «Florencia – La Fúmiga». La subasta permanecerá abierta hasta el lunes 8 de diciembre a las 23:00 h. Para pujar, únicamente es necesario enviar el mensaje «Florencia + tu oferta» al teléfono 652 78 88 62.

Con esta iniciativa, Fundación Novaterra y La Fúmiga refuerzan el espíritu de «Más que una Flor»: demostrar que una flor es mucho más que un detalle navideño. Puede transformarse en empleo, acompañamiento y apoyo directo para quienes más lo necesitan. Una colaboración que aspira a movilizar a la sociedad valenciana en estas fechas tan significativas.

Temas

Alzira