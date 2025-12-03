Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El joven detenido, a su llegada al cuartel. Guardia Civil

Detenido por causar daños valorados en 6.000 euros a vehículos de Yátova

El autor ocasionó desperfectos como rotura de espejos o pinchazos de neumáticos en 18 coches estacionados en vía pública

R. G.

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:56

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años por ocasionar daños valorados en 6.000 euros a vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública en la localidad valenciana de Yátova. Así lo han indicado este miércoles desde la Benemérita.

Todo comenzó en la noche del 14 al 15 de noviembre. Alguien se dedicó a causar desperfectos en un total de 18 coches que estaban aparcados en la calle. Rompió espejos retrovisores y pinchó neumáticos.

Al tener conocimiento de lo ocurrido, los agentes del instituto armado pusieron en marcha la operación 'Flatline' para dar con el autor o los autores. La investigación la llevaron a cabo efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de Buñol.

Tras realizar pesquisas y entrevistas e inspeccionar los vehículos afectados, los guardias civiles lograron identificar al responsable de los hechos. Era un joven español de 25 años y nacionalidad española, que fue detenido en Macastre como autor de un delito de daños continuado.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Requena.

