Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión
Un guardia civil con una arrestada. LP

Dos mujeres robaban carteras a personas mayores en Oliva

La Guardia Civil detiene las asaltantes

R. V.

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:42

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres en la localidad de Oliva cuando trataban de sustraer las carteras a personas de avanzada edad.

Con motivo de un dispositivo especial para prevención de robos en el mercado de Oliva, se establece un dispositivo tendente a la identificación de autores de los diversos hurtos. Estos se venían produciendo, especialmente, los días de mercado semanal.

Los agentes, en uno de dichos dispositivos, observaron a dos mujeres que, aprovechando la aglomeración en una de las paradas, sustraían una cartera. La víctima era una persona de avanzada edad y de nacionalidad extranjera.

Las autoras fueron sorprendidas in fraganti por parte de los agentes, que lograron recuperar las carteras con el dinero y la documentación. Se trata de 2 mujeres de 21 y 25 años y nacionalidad búlgara a quien se les atribuye un delito de hurto.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Oliva.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  6. 6 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  7. 7

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  8. 8 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida
  9. 9

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  10. 10 Una mujer permanece seis meses con una gasa infectada en el estómago tras una operación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos mujeres robaban carteras a personas mayores en Oliva

Dos mujeres robaban carteras a personas mayores en Oliva